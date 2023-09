Caos dopo il drink negato: condannato

Ubriaco si era presentato al ristorante chiedendo di bere. Il titolare glielo aveva negato. Per tutta risposta il cliente aveva imbracciato un palo di legno di una transenna stradale e usandola come ariete aveva danneggiato la porta finestra del locale. Al ristorante era arrivata anche la polizia e un agente aveva schivato il palo di legno che, sempre il cliente, gli aveva lanciato contro. Con l’accusa di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale il tribunale di Ancona ieri ha condannato un 34enne rumeno a 10 mesi di carcere e aun risarcimento di 500 euro. I fatti risalgono al 20 agosto del 2021, in via Marconi, al ristorante cinese "Fiorire". Era mezzogiorno quando l’imputato, difeso dall’avvocato Daniele Sandroni, si era presentato al bancone per bere. Il titolare, 44enne, cinese, che si è costituito parte civile nel processo con l’avvocato Benedetta Rosini, lo aveva mandato via. Ma il rumeno era tornato, sfilando via il palo di legno dalla strada e spaccandogli la vetrata provocandogli danni per 3mila euro. Nemmeno all’arrivo della polizia si era calmato e aveva cercato di aggredire gli agenti. Portato in ospedale dopo poche ore aveva fatto i numeri anche lì.