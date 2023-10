Caos grandi navi: tutti contro tutti. Il Pd: "Comune e Regione lontani". Ciccioli: "Ragioniamo di squadra"

"Comune e Regione in totale cortocircuito sul porto: si faccia chiarezza e si tuteli lo sviluppo dell’infrastruttura più importante". Così il gruppo consiliare del Partito Democratico di Ancona dopo la posizione assunta da Carlo Ciccioli nei confronti del progetto del molo Grandi Navi per le crociere, in netto dissenso con la posizione della giunta Silvetti: "Assistiamo attoniti al braccio di ferro tra Acquaroli-Ciccioli, Silvetti e Garofalo sul Molo Clementino. Da una parte, il governo regionale inserisce la realizzazione del terminal crocieristico nel Piano Regionale delle Infrastrutture 2023, con priorità 1, e il presidente ADSP Garofalo proclama ‘avanti tutta’, ritenendo l’opera irrinunciabile. Dall’altra, Silvetti, più isolato che mai, garantisce l’esatto contrario, e cioè che il molo non si farà. Solo la realizzazione del Molo Clementino, possibile nel breve periodo, al contrario della ‘Penisola’, per la quale dovremo aspettare almeno 15 anni, può garantire che il mondo della crocieristica non abbandoni Ancona, optando per porti più evoluti. La moderna crocieristica, con i nuovi sistemi di alimentazione ‘verde’ e l’elettrificazione delle banchine, può validamente legare insieme quegli obiettivi di sostenibilità ambientale, sviluppo economico e lavoro che sono alla base della crescita equilibrata della città e del paese". Il comunicato diffuso mercoledì dal capogruppo regionale di Fratelli d’Italia è sembrato ai più un tackle allo stesso Silvetti. È lo stesso Ciccioli a presentare un’altra verità, immaginando, tuttavia, un confronto interno molto acceso ieri nel centrodestra: "Primo punto: il mio rapporto con il sindaco Daniele Silvetti è solidissimo e improntato alla massima collaborazione _ corregge il tiro Carlo Ciccioli _. Lo stesso dicasi per il mio rapporto con il presidente Francesco Acquaroli, non c’è bisogno neppure di sottolinearlo, è nei fatti. A sinistra se ne facciano una ragione. Terzo punto: la filiera di centrodestra Governo-Regione-Comune sta realizzando, in pochissimo tempo, tanti obiettivi sul porto, e non solo, che la filiera di sinistra, il Pd in particolare, in decenni, non ha mai conseguito nonostante abbia avuto tempo e opportunità. Quarto ed ultimo punto: siamo una squadra, un team, nella quale si propongono idee e obiettivi, se ne discute e si fa sintesi per prendere la giusta decisione in favore della città e non del proprio tornaconto personale. Possiamo anche avere sensibilità diverse in merito al porto o a qualsiasi altro argomento, ma certamente è il bene della città quello che vogliamo perseguire. Soprattutto dopo che Ancona, governata per decenni dalla sinistra, è stata spenta in tanti settori e molti ambiti. Gli attori che vivono la vitale e strategica infrastruttura portuale e le categorie economiche sono felici di averci come interlocutori perché ci riconoscono, ciascuno per la propria responsabilità, l’onestà intellettuale di una visione nuova per una ‘Grande Ancona’. Ci sono interessi legittimi e visioni diverse, ma tutti sono complementari".