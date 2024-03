Caos in pronto soccorso. Paziente "legato" al letto: "Dieci ore e non tre giorni"

"Mio padre legato a una barella per tre giorni a 84 anni". La storia raccontata al Carlino dal figlio del pensionato ha suscitato diverse reazioni. In particolare quella della direzione generale e medica aziendale di Torrette che in un documento ricostruisce l’accaduto e pone una serie di puntuali considerazioni: "L’assistito è stato correttamente sottoposto a triage con codice arancione il 20 febbraio scorso alle 11,08 _ si legge nella nota _. Preso in carico per visita medica alle ore 11,15, quindi dopo 7 minuti, è stato posizionato in Sala Emergenza fino a ottenere la stabilizzazione del quadro clinico e successivamente trasferito in un ‘letto tecnico’ monitorizzato, fino alla disponibilità di un posto letto in un reparto, verificatasi 51 ore dall’arrivo.

La permanenza di un paziente anziano con problematiche di quel tipo nel pronto soccorso espone a elevato rischio di sviluppare stato confusionale con agitazione, detto delirio da ospedalizzazione.

A tale riguardo il pronto soccorso ha revisionato la documentazione scientifica internazionale e ha redatto un protocollo dipartimentale nel dicembre 2022 dal titolo ‘Il processo di contenzione: dalla prevenzione alle strategie operative’ (un documento molto esaustivo di oltre 50 pagine, ndr.).

Ovviamente la procedura è stata applicata correttamente anche in questo caso ed è assolutamente non corrispondente al vero ciò che è stato riportato nel titolo del quotidiano: l’assistito, infatti, è stato sottoposto a contenzione fisica con fasce morbide il 22 febbraio alle 4,30; ciò per evitare che potesse togliersi autonomamente i device salvavita - accessi venosi, maschera, ossigeno - posizionati in sala emergenza per effettuare una intensificazione delle cure respiratorie. Il paziente ha lasciato il nostro pronto soccorso il 22 febbraio alle 14,22, perciò la contenzione si è protratta in pronto soccorso per 10 ore e non 3 giorni, tutto chiaramente tracciato in documentazione clinica".

La nota, redatta con l’ausilio del direttore del pronto soccorso di Torrette, la dottoressa Susanna Contucci, prosegue nella spiegazione: "La permanenza dei familiari in sala emergenza, che contiene 5 postazioni, viene permessa quando possibile ovvero quando non ci sono altre emergenze in atto e sicuramente è stata effettuata la mattina del 22; nei letti tecnici dell’area dei box è consentita sempre negli orari dei pasti o quando richiesto da situazioni particolari, ad esempio fine vita, delirio da ospedalizzazione, e se i familiari sono disponibili. L’affollamento dei pronto soccorso, problematica purtroppo comune a livello nazionale e in tutti i Paesi Occidentali, è un problema di sistema e non certo del pronto soccorso, anello debole di un complesso che vede ridotti filtri all’ingresso e corridoi in uscita".