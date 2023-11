Caos in tribunale, 40enne denunciato

Entra in tribunale con una cartellina sotto braccio poi sale fino al terzo piano, quello della Procura, ed inizia ad urlare e a sbattere pugni allo sportello dei fascicoli per il dibattimento. A creare scompiglio, ieri mattina, è stato uno jesino di 40 anni, che già in altre occasioni aveva alzato la voce ed era stato maleducato con le guardie giurate che presidiano l’ingresso. Ieri sono dovuti intervenire i carabinieri per portarlo via. Le urla sono state sentite attorno alle 11, da chi era nei vari piani di palazzo di giustizia. Il motivo del suo disappunto non è stato chiaro. L’uomo si è limitato a blaterale e insultare. Arrivati i carabinieri il 40enne si è rifiutato di fornire loro un documento di identità per essere identificato. "Che c. volete – ha urlato ai militari in faccia – io non vi do proprio un c.". Lo jesino è stato denunciato per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.