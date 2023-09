Caos in una casa: i militari trovano droga

Sentono del baccano provenire in piena notte dall’interno di un appartamento: i vicini chiamano il numero unico di emergenza, intervengono i carabinieri e trovano un giovane che nascondeva della droga. È accaduto sabato sera quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile è intervenuta a Fabriano per dei disturbi alla quiete provenienti da un’abitazione in zona Borgo. All’interno dell’appartamento i militari hanno trovato un giovane 31enne di Fabriano che, alla vista delle divise sembrava particolarmente nervoso: guardava continuamente una finestra di un terrazzo. I militari della pattuglia chiesto conto dei rumori molesti e insospettiti da quell’atteggiamento, hanno perquisito il terrazzo. A quel punto, nascosto in un vaso, hanno trovato un pacchetto di sigarette che al suo interno aveva 5 sigarette confezionate con marijuana per un peso di 5 grammi. Lo stupefacente trovato è stato sequestrato amministrativamente dai carabinieri e il 31enne fabrianese è stato segnalato alla locale Prefettura per la detenzione di sostanze stupefacenti.

Ma non è tutto perché nei numerosi controlli posti in campo dalla compagnia carabinieri, poche ore prima, nel pomeriggio di sabato, a Sassoferrato, è stata fermata anche una donna che zigzagava sulla Provinciale 48 invadendo la corsia di marcia opposta. Si trattava di una 55enne del posto in stato confusionale. Ad accorgersi della vettura che procedeva in maniera incerta, invadendo pericolosamente la corsia opposta è stata una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Fabriano, durante una perlustrazione nel Comune di Sassoferrato.

I carabinieri, fermata l’automobile, hanno constatato come alla guida vi era una donna di 55 anni, originaria di Fabriano. Ai militari la donna appariva in stato confusionale e, visto l’alito alcolico e le precarie condizioni di equilibrio e controllo della donna, apparentemente per un’eccessiva ingestione di alcolici, hanno deciso di sottoporla a controllo con etilometro.

A quel punto però lei si è rifiutata categoricamente di soffiare sostenendo di averne diritto. Pertanto è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza segnalata alla prefettura di Ancona per tale violazione. I militari le hanno ritirato la patente e il veicolo di sua proprietà è stato sottoposto a fermo amministrativo. I controlli della compagnia carabinieri procederanno incessanti anche nei prossimi giorni proprio a tutela della sicurezza stradale e più in generale al rispetto delle regole.