"Caos in via Marconi provocato dalla giunta"

Continua a tenere banco il tema viabilità su via Marconi. La capogruppo di Cittadini in Comune, Lara Polita entra a gamba tesa sull’amministrazione e punta il dito: "Il sindaco Stefania Signorini e l’assessore Romolo Cipolletti piangono lacrime di coccodrillo".

L’intervento della consigliera di minoranza segue l’ampio dibattito cittadino sulla sicurezza stradale che si è acceso negli ultimi giorni in merito alla doppia fila di auto all’altezza del McDonalds.

A quelle latitudini, prima della rotonda, gli utenti del McDrive si accostano a destra, in uno spazio "di fortuna", per sfruttare il servizio di asporto e così, per molti, si corre il rischio della creazione di ingorghi e incidenti.

"Provano a giustificarsi col fatto che il McDonald’s insiste su un’area privata – lamenta Polita –, dimenticando di averne cambiato loro stessi i connotati, da abitativo a commerciale, ed auspicano che i cittadini parcheggino lontano dal McDrive il quale, per definizione, eroga un servizio ad un’utenza seduta in auto con la vettura accesa". La rappresentante di civiche e comitati ambientalisti, infatti, ripercorre la cronistoria della trasformazione dell’area tra Case Unrra e Castelferretti.

"Era il 2015 quando l’ex sindaco Goffredo Brandoni concesse la nascita del McDonald’s con annesso McDrive in via Marconi – spiega -, a dispetto delle proteste dei residenti della zona e dei fondati timori dei rappresentanti di Cittadini in Comune quanto ad un’intensificazione del traffico automobilistico ampiamente prevedibile. Originariamente quell’area era destinata esclusivamente ad alloggi residenziali, tant’è che il progetto del relativo lotto venne denominato ‘Città Verde’. Diverse possibili soluzioni avevamo proposto, sia durante le varie consiliature che in campagna elettorale, ma non venimmo mai ascoltati".

Prosegue: "Non paga della repentina conversione dell’area, la maggioranza di centrodestra ha autorizzato altri esercizi della grande distribuzione quali Lidl, Risparmio Casa e Unieuro, benché i vari consiglieri di Cic continuassero a segnalare il potenziale ulteriore aumento del traffico, con almeno altri 2mila veicoli al giorno".

Per Polita "nulla ne vollero sapere l’ex assessore all’Urbanistica Clemente Rossi né il sindaco Signorini, la quale, anzi, ha continuato a tagliare nastri inaugurali a favor di fotocamera".

Finiscono quindi nel mirino le parole di Cipolletti, che al Carlino ha palesato l’intenzione del Comune di dialogare con McDonald’s per ragionare nuove soluzioni.

Parole che, per la capogruppo di Cic, assomigliano oggi a "lacrime di coccodrillo".

g. g.