Caos per le tende di Federico II:: "Tanti fori per sole poche ore"

Appena il tempo di smontarla e anche la tenda di Federico II accende la polemica. Nel mirino le modalità di installazione di due tende tramite chiodi infilzati sulla pavimentazione fresca di restyling. A sollevare la questione è un cittadino particolarmente attivo in città Ivo Mercuri: "Ventisei dicembre 2023 compleanno di Federico II nato nella nostra città – rimarca –. Nella piazza dedicata a lui sono state installate due tende per poche ore. Guardate le decine e decine di fori che sono stati fatti in questa piazza nuova per uno spettacolo di un paio d’ore. Grazie amministrazione".

Il compleanno dello ‘stupor mundi’ ha richiamato diverse persone in piazza martedì pomeriggio ma ‘è anche chi storce il naso sulle modalità dei festeggiamenti e della rievocazione storica. In particolare c’è chi si interroga sulla relazione della nascita di Federico II in piazza il 26 dicembre del 1194 con i combattimenti tra armati a cura dell’Ente Palio, con i balli medioevali e lo spettacolo dei saltimbanchi-maghi.