Caos pronto soccorso, arrivano medici esterni

Pronto soccorso del Carlo Urbani in carenza di organico, i medici dei reparti che hanno prestato servizio aggiuntivo nel reparto di emergenza urgenza per ordine di servizio non sono stati ancora pagati per il pregresso e allora dicono no. La conseguenza? Il ricorso corposo alle prestazioni dei medici delle cooperative: tra questo mese e il prossimo sono oltre 50 i turni coperti da medici non ospedalieri stipendiati 120 euro l’ora. Una situazione, quella delle prestazioni aggiuntive non pagate (effettuate a novembre e dicembre scorso) denunciata, tramite Carlino, da alcuni medici e dal sindacato Cimo che aveva chiesto con forza di sanare la situazione. "Esaurito il budget ci siamo attivati per individuare le risorse e procedere a breve al pagamento" ha dichiarato tre settimane fa il commissario dell’Ast Ancona Nadia Storti. Rassicurazioni che però non sono state accettate da tutti i camici bianchi che non hanno ricevuto la retribuzione. E così tra malattie e mancate adesioni, il ricorso ai medici della cooperativa è ora corposo. Del resto lo stress, visti i ritmi di lavoro, è a livelli piuttosto alti in un reparto che è spesso oberato di pazienti più o meno gravi, spesso anziani, viste le carenze della medicina territoriale.

"Abbiamo scritto ai vertici dell’Ast Ancona – ha spiegato il presidente federale regionale del sindacato Cimo Luciano Moretti– perché non sono state pagate le prestazioni aggiuntive di una parte dei medici chiamati a lavorare nei pronto soccorso di Jesi, Senigallia e Fabriano oltre il normale orario di lavoro, a novembre e dicembre. Tali somme sono a carico del bilancio aziendale e non riferite a voci contrattuali che hanno un budget prefissato. Abbiamo invitato e diffidato il commissario Storti e gli altri responsabili aziendali a fornirci i dati e provvedere quanto prima al pagamento di quanto dovuto. Se questo non avverrà ci riserviamo ogni azione sindacale e legale a tutela degli iscritti".

Ma la richiesta è anche di evitare disparità tra medici ospedalieri e non. "Abbiamo chiesto alla Regione – ha aggiunto Moretti – di aumentare le prestazioni aggiuntive degli ospedalieri dai 60 ai 120 euro l’ora, la stessa cifra che prendono i medici delle cooperative per le quali lavorano anche neolaureati e pensionati. I nostri medici sono amareggiati e alcuni cercano di andarsene, magari scegliendo le cooperative". Sono poco meno di 150 i medici chiamati alle prestazioni aggiuntive nei tre ospedali di Jesi, Senigallia e Fabriano.

Sara Ferreri