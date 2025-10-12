Caos trasporto pubblico. Fermate prese d’assalto. Scene di ordinaria follia per trovare un posto

Attorno a ora di pranzo in pochi minuti la fermata del bus viene presa d’assalto dagli studenti che arrivano da tutte le direzioni. E’ quasi una corsa a chi arriva primo, e non esiste fila: è un assalto a Fort Apache, studenti e zaini ovunque, fino in strada. Non è una questione di disciplina, piuttosto di sopravvivenza. Perché i ragazzi sanno che quando arriverà il bus – che a causa della ressa non potrà neanche accostare al marciapiede – non ci sarà posto per tutti. Così ognuno prova a entrare per primo, addirittura prima che altri utenti possano scendere dal mezzo anche per fargli spazio.

E’ una scena d’ordinaria follia che si svolge quotidianamente a tutte le fermate dei bus anconetani in prossimità delle scuole. Negli orari di punta l’assalto al bus assume contorni assurdi, e la situazione attuale di Conerobus non favorisce certo la soluzione del problema. L’estate e l’autunno 2025 stanno segnando uno dei periodi più difficili per l’azienda.

Quella che poteva essere una stagione di rilancio è scivolata invece verso una crisi che sta coinvolgendo istituzioni, lavoratori e utenti, tra tagli ai servizi, scioperi e un indebitamento diventato insostenibile. La crisi si è manifestata in tutta la sua gravità già a giugno, quando l’azienda ha dovuto introdurre un orario estivo con una sforbiciata del 4% sul totale delle corse.

Ma il vero bagno di sangue è arrivato attorno a Ferragosto, quando è entrato in vigore un orario festivo-estivo ancora più ridotto. Solo il 25 agosto, dopo proteste e disagi, l’azienda ha ripristinato l’orario estivo ordinario, seppur già tagliato rispetto al 2024. Settembre ha portato tensioni ancora maggiori.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’adozione unilaterale del nuovo orario invernale, previsto per metà settembre con una riduzione del 10% delle corse rispetto all’anno precedente. Dopo il fallimento delle trattative per scongiurarlo, lo scorso 24 settembre è stato proclamato lo sciopero cui ha aderito la stragrande maggioranza dei dipendenti e che ha messo in ginocchio la città. Anche la situazione operativa è critica, troppi mezzi fermi in attesa di manutenzioni e ricambi. Dietro i tagli al servizio si nasconde una crisi economica profonda.

Ma i problemi di Conerobus affondano le radici in questioni strutturali che vanno oltre la gestione aziendale. Il Fondo nazionale trasporti è insufficiente e nella sua ripartizione le Marche si collocano all’ultimo posto tra le regioni italiane. Mentre i vertici aziendali cercano di navigare in una tempesta perfetta tra pressioni sindacali, carenze finanziarie e richieste degli enti locali, il futuro di Conerobus resta quanto mai incerto. E poi c’è anche il Comitato utenti, che avanza richieste precise: pressioni immediate sulla filiera istituzionale per ottenere maggiori risorse, a partire dall’aumento dei corrispettivi chilometrici.

Ma il comitato chiede anche interventi strutturali: misure di contenimento del traffico privato, corsie preferenziali per i bus, priorità semaforica e un potenziamento delle corse, comprese quelle serali, per rispondere alle esigenze di lavoratori e studenti. Intanto, mentre si attende per fine mese l’approvazione del piano di risanamento industriale tutto incentrato sulla riduzione dei costi e del personale, per strada prosegue la lotta quotidiana per un posto sul bus, anche se fuori dagli orari di punta molti utenti sembrano neanche accorgersi di quale crisi stia attraversando la partecipata.

Giuseppe Poli