"Caos viabilità in via Marconi: interveniamo"

"Quelle code pericolose per un hamburger", titolavamo pochi giorni fa sul Carlino.

Riferimento alle doppie file che si creano su via Marconi per il McDrive, il servizio di asporto del McDonald’s, specie nelle ore di punta.

E allora, seppure parliamo di un soggetto privato che offre un servizio di somministrazione di bevande e cibo alla comunità, la Giunta Signorini non si tira indietro e risponde con sollecitudine e lo fa per bocca dell’assessore alla Viabilità, Romolo Cipolletti: "Sarà cura dell’amministrazione comunale, al fine di evitare disagi e incidenti, di contattare l’azienda di fast food, affinché si possa scongiurare l’incolonnamento delle auto in una strada particolarmente trafficata".

D’altronde lì, i problemi che esistono nell’area sono noti a tutti da tenpo.

Via Marconi rappresenta una delle principali arterie della città, quella che collega Case Unrra a Castelferretti. E in più il McDonald’s sorge ad una manciata di metri dalle case, dagli altri grandi poli commerciali e dalla rotonda che serve a canalizzare il traffico, a rallentarlo proprio a ridosso del centro abitato.

"Parliamo sempre di un privato e dunque il margine d’azione del Comune è limitato, ma siamo propensi ad interagire con il McDonald’s – chiarisce Cipolletti -. Il passo d’ingresso non è canalizzato, quindi le vetture si accostano tra la striscia di delimitazione della carreggiata e il marciapiede. Se i cittadini non utilizzano il parcheggio che si trova dietro, nella parallela di via Marconi, lo spazio non c’è. E le auto, così, sostano di fatto in mezzo alla strada in un’area tutt’altro che sufficiente a contenere l’elevato numero di veicoli. È chiaro che accanto ad un’eventuale azione alternativa del McDonald’s debba servire anche una presa di coscienza da parte dell’utenza", continua l’assessore, impegnato per una vita su strada vista la decennale esperienza da comandante della Polizia locale.

Ecco, quindi, un appello al rispetto delle regole, ma anche all’utilizzo delle aree di sosta che si aprono a pochi passi dal McDonald’s.

"Ce ne sono svariate, prima e dopo, utilizzate dai clienti dei supermercati e delle altre attività commerciali. D’accordo che il McDonald’s con il servizio di McDrive voglia favorire le persone che fanno l’asporto, ma sapendo quali possono essere i rischi potrebbe essere più prudente lasciare l’auto altrove, comunque non troppo distante, e poi raggiungere il fast food. Ripeto – e chiudo -, noi proveremo a fare la nostra parte dialogando con l’azienda. Ma serve uno sforzo corale da parte di tutti per garantire una piena fruibilità di via Marconi".

Giacomo Giampieri