La “fabbrica capelli” s’inventa l’aperipiega

Ancona, 27 aprile 2025 – È operativa da ieri “La fabbrica capelli”, il salone di parruccheria di Tina Vacca che unisce bellezza e convivialità grazie all’originale “aperipiega”. C’è una cosa a cui l’italiano non può rinunciare: l’aperitivo. Quell’immancabile momento di spensieratezza che si instaura tra una chiacchiera e uno spritz. Perché non conciliare quindi questa prelibata “pausa” ad un attimo di bellezza? Nasce così il nuovo salone di parruccheria “La fabbrica capelli”, nel cuore del capoluogo marchigiano, il primo centro che connette la cura dei capelli e del corpo al ristoro del cliente, per un benessere a 360 gradi.

Aperta "La fabbrica capelli" ad Ancona

Head spa e coffee bar

Uno spazio rinnovato, più ampio, in grado di accogliere una Head Spa e un coffee bar. Nuovi trattamenti rilassanti per occhi, piedi, mani e capo, dalla durata variabile, che potranno essere abbinati a delle bevande all’insegna del puro relax, il tutto inserito in un caldo ambiente decorato da installazioni di fiori e luci celesti realizzate a mano dalla flower designer Margherita Balzani. “Mi piaceva l’idea di donare ai miei clienti un senso di quiete, oltre che la tradizionale piega, un momento per alleggerire anima e corpo dopo una giornata stressante. Una nuova avventura e una sfida che spero verrà accolta con il nostro stesso entusiasmo” spiega Tina Vacca, titolare del negozio ed esperta nel settore beauty wellness da oltre 20 anni. Inaugurato qualche giorno fa in via Matteotti 29, ad Ancona, “La fabbrica capelli” è pronta a prendersi cura della persona, dando così il via ad una vera rivoluzione del benessere.