Capesante e melanzane "Il gusto di assaporarle equivale a un viaggio"

La sua tradizione casalinga prevedeva la testa d’agnello, ma ‘erano altri tempi’, parola di Moreno Cedroni, patron della Madonnina del Pescatore, Aniko e il Clandestino. Lo chef stellato propone piatti del suo ristorante dove il gusto nell’assaporarli equivale a un vero e proprio viaggio. "Io inizierei con Capesante scottate, melanzane e panure – spiega lo chef – il tutto accompagnato da un gran cuvee metodo classico Velenosi". Moreno Cedroni ha svelato al Resto del Carlino ogni passaggio della sua ricetta: "Sgusciare le capesante, separarle dal corallo e tagliare a dadi da circa 0,5 centimetri. A parte mescolare 100 grammi di sale con 80 grammi di zucchero e un pizzico di pepe bianco con cui spolverare le capesante per 15 minuti poi lavare in acqua fredda". Una volta eseguito ogni passaggio, le conchiglie vanno lavate bene e lasciate a parte. "Per la panure, essiccare 300 grammi di pane – afferma – che si può lasciare, tagliato a piccoli pezzi, fuori per 34 giorni. Se non dovesse bastare, finire di essiccarlo in forno a 50° per 30 minuti e poi far raffreddare. Prelevare da 150 grammi di prezzemolo circa 50 grammi di foglie: lavarle e passarle in una piccola centrifuga casalinga per asciugare. Frullare il pane con le foglie del prezzemolo, aggiungere 50 grammi di olio extravergine fruttato leggero ed un pizzico di sale e a fine frullata aggiungere 50 grammi di pane leggermente tostato a 180°". Una volta terminati i primi due passaggi, vanno preparate le melanzane: "Occorrono 500 grammi di melanzane lunghe, lavarle, metterle in forno a 180° per 20 minuti, poi 15 minuti a forno spento per ammorbidire la pelle prima di separarla dalla polpa e condire con un pizzico di sale, dell’olio extravergine fruttato leggero, rosmarino tritato e gocce di succo di limone". Unire tutti gli ingredienti prima di preparare l’impiattamento: "Mettere la centro del guscio della capasanta un cucchiaio di polpa di melanzane, capesante e corallo, spolverare con la panure e infornare a 180° per circa 58 minuti, dipende dal forno, ma il pane dovrà essere croccante". Una volta preparati tutti gli ingredienti si è pronti per la composizione del piatto: "Decorare con la buccia della melanzana, l’olio con i gambi del prezzemolo e foglie del prezzemolo, finire con una grattata di buccia di lime e pepe bianco al mulinello". Chef Cedroni consiglia di accompagnare il piatto ad un Gran cuvee metodo classico Velenosi. Come primo piatto il consiglio è quello di preparare un risotto con piselli, ricci di mare e seppie: "Un piatto di stagione dove il brodo per cuocere il riso è fatto con i baccelli dei piselli – spiega – lo accompagnerei con Le Vaglie di Stefano Antonucci". Per i secondo ha scelto un polpo speziato ed affumicato, salsa di friggitelli e daikon croccante: "Il polpo è il mio cavallo di battaglia, il segreto per farlo rimanere tenero? Cuocerlo a 97° per 90 minuti – conclude – Questo piatto lo accompagnerei con un Valerio Pecorino Dezi". Non può mancare il dessert: "La mia proposta è quella di un gelato al miele con spuma al lampone, sorseggiando un Dorato Garofoli".