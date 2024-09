Capi scout, festa nel raduno a Verona

Festa grande la scorsa settimana a Verona per la Route nazionale 2024, il percorso pensato per le comunità dei capi scout dello Stivale. Sono arrivati in quasi 20mila da tutt’Italia e tra loro, ovviamente, c’era anche una cospicua delegazione da Falconara, guidata dal parroco della chiesa del Rosario don Giovanni Varagona. L’occasione è stata quella di celebrare il 50esimo dalla fondazione dell’Agesci, l’associazione che riunisce guide e scout cattolici italiani, e che da sempre accompagna i giovani alla ricerca della bellezza del servizio e alla realizzazione di sé come donne e uomini, attraverso il gioco, l’avventura e la strada. Un altro bel momento per il movimento scout falconarese se si pensa che, nello scorso mese di ottobre, il gruppo Falconara 1 – tra i più numerosi in città – aveva tagliato il traguardo dei 60 anni di vita. Nella città scaligera ragazze e ragazzi hanno svolto attività di volontariato e piccole manutenzioni, nel rispetto dei principi ispiratori di Baden Powell, vivendo momenti importanti di condivisione e riflessione, indubbiamente molto utili per guardare al futuro perseguendo lo spirito del "buon cittadino".