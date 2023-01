Capire il clima con la Beccaccia

Il Conero è un sito di migrazione, sosta e svernamento per gli uccelli migratori che percorrono la rotta adriatica verso i Balcani. Anche la Beccaccia è una specie attenzionata per diverse motivazioni. "I tempi di migrazione, le rotte, l’alimentazione – dice Marco Zannini, direttore del Parco del Conero – forniscono utili indicazioni circa i cambiamenti climatici e le sue conseguenze. Per questo abbiamo attivato un progetto in collaborazione con l’Università di Milano per monitorare il ciclo di vita di questi animali catturandone alcuni e dotandoli di un radiotrasmettitore satellitare". Le zone di osservazione sono quelle a nord nella valle del fosso Boranico e a sud del fosso Betelico-Monte Colombo.