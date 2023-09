Capitale cultura,. Il dossier non c’è: la città è sparita

Senigallia fa dietrofront nella corsa verso il titolo di "Capitale italiana della Cultura 2026". A luglio la spiaggia di velluto figurava, come unica città marchigiana, tra le 26 aspiranti al titolo. Il 27 settembre scadeva però il termine massimo per la presentazione del dossier per proseguire il percorso e come confermato dal sito del Ministero della Cultura, sono solo 16 le città italiane che hanno presentato il progetto. Tra queste non c’è più Senigallia. E mentre l’opposizione attacca l’Amministrazione Comunale, rea a suo dire di "navigare sempre a vista, senza un timoniere, una meta e uno sguardo verso il futuro", il vice sindaco e assessore alla Cultura Riccardo Pizzi chiarisce che il passo indietro è frutto di una scelta ponderata e ben precisa. "Non navighiamo affatto a vista, tutt’altro. In questi mesi abbiamo ragionato e approfondito il percorso delle candidature a Capitale Italiana della Cultura e lo abbiamo fatto avvalendoci anche della consulenza di esperti che hanno già seguito gli iter per altre città -spiega il vice sindaco Pizzi- per poter essere credibili in questo percorso occorre avere un pacchetto consolidato di eventi pregressi, in aggiunta ad un progetto creato ad hoc. Serve in sostanza un background che abbiamo iniziato a costruire e che si perfezionerà nel futuro così da essere pronti per le prossime candidature. Tra l’altro Pesaro è Capitale della Cultura 2024 e difficilmente una città limitrofa succede a breve". La strategia del Comune è quindi quella di rafforzare il portafoglio culturale per presentarsi alla prossima occasione. Come un fulmine a ciel sereno, si dovrebbe dire in questi casi. Invece, per come si sono sviluppate le vicende, niente di più scontato. Non la pensa così l’opposizione. "Dall’annuncio di inizio luglio, dove la nostra bellissima città avrebbe dovuto essere l’unica candidata marchigiana a Capitale della Cultura 2026, ci ritroviamo senza aver nemmeno presentato il dossier entro la scadenza del 27 settembre scorso. -tuonano il capogurppo Pd Dario Romano e la capogruppo Vola Senigallia Stefania Pagani- Avevamo notevoli perplessità, come del resto quasi tutti i cittadini, a vedere la nostra città candidata perché per arrivare a questo obiettivo, è necessario un percorso di anni, fatto di investimenti, ricerche, visione. Nei primi tre anni di mandato Olivetti nulla di tutto questo, navigando sempre a vista e soddisfacendo richieste "on demand", senza alcuna regia. Anche le associazioni di categoria e le imprese sarebbero state liete di contribuire al dossier, così come lo saremmo stati noi, se fossimo stati coinvolti".