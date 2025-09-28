Le risposte di Birmingham

Le risposte di Birmingham
Ancona
Capitale della cultura, inviato il dossier
28 set 2025
REDAZIONE ANCONA
Capitale della cultura, inviato il dossier

Dopo Forlì e Cesena, ieri anche

Ancona ha ufficializzato la sua candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. È stato inviato al Ministero un progetto strategico condiviso da istituzioni, imprese e cittadini, che pone la cultura come leva di sviluppo, sostenibilità e cooperazione euro-mediterranea, con l’obiettivo di lasciare un’eredità duratura per le future generazioni. Al centro delle sessanta pagine, il patto simbolico tra la città e il suo mare e "una visione dello sviluppo urbano e sociale basata sulla cultura come motore di trasformazione", spiega l’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Silvetti (foto).

