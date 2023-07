"Capitale della cultura, pronti alla sfida"

La spiaggia di velluto è una delle 26 candidate a diventare ‘Capitale italiana della Cultura 2026’. Il sindaco: "Abbiamo tutte le carte in regola". Unica città delle Marche, potrebbe riuscire a conseguire l’obiettivo com’è accaduto a Pesaro, che sarà la ‘Capitale italiana della Cultura 2024’. Nel 2025 toccherà invece ad Agrigento. "Abbiamo deciso di partecipare perché Senigallia è una città a cui non manca nulla – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – dal punto di vista culturale, letterario e naturalmente fotografico non abbiamo nulla da invidiare a nessuno e possiamo giocarcela perché abbiamo tutte le carte in regola". L’entusiasmo ha contagiato anche il palazzo della Regione dove si fa già il tifo per la spiaggia di velluto che tra le contendenti al titolo dovrà vedersela con Rimini.

"Sono tanti i punti che dovranno essere sviluppati prima di inviare il dossier – prosegue il sindaco – ma siamo pronti e stiamo già lavorando ad un progetto che possa essere realizzato entro i termini previsti. Una candidatura che ci inorgoglisce e che potrebbe aggiungersi a ‘Senigallia Città della Fotografia’. Un viaggio da condividere dove protagonista sarà la cultura e gli spazi che in questi anni sono stati recuperati – afferma Olivetti – spazi che sono spesso unici nel loro genere e per questo contraddistinguono la nostra spiaggia di velluto".

Un riconoscimento che segna una rinascita dopo l’alluvione che a distanza di otto anni ha messo nuovamente in ginocchio la città, poi il terremoto, le continue allerte e ora si riparte dalla cultura per continuare a guardare avanti all’insegna con nuovi progetti e prospettive.

"Un modo per valorizzare la capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della cultura, affinchè venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale, l’integrazione, la creatività, l’innovazione, la crescita, lo sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo’ – le motivazioni elencate nel bando –. Il progetto che sarà realizzato dovrà anche avere un titolo che sarà il fil rouge dell’intero progetto che potrebbe valorizzare più aspetti culturali che si concentrano nella città, regina delle Marche in quanto a fotografia, enogastronomia, turismo ed ora anche cultura. Quello di ‘Capitale italiana della Cultura’ è un titolo che dura un anno, periodo in cui si svolgeranno grandi eventi per celebrare il riconoscimento.

Silvia Santarelli