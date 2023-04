Capitan Gadda: "Allucinante, ma lui combatte come un eroe"

Massimo Gadda era il capitano di quella squadra del 1992 che conquistò la promozione in serie A. Ha chiamato Stefano Turchi, in un primo momento non è riuscito a parlargli perché era ancora in ospedale, poi l’abbraccio ideale, anche se da lontano. Con l’affetto di sempre: "E’ riuscito a richiamarmi, poco fa – racconta Gadda – e mi ha raccontato l’episodio che definire allucinante è poco, non si trovano neanche gli aggettivi per descriverlo. L’ho trovato giù di morale, è un episodio molto brutto, lo sarebbe per tutti, a maggior ragione per lui e per la sua situazione. Ma dall’altra parte è sempre forte anche pronto alla battuta, è un ragazzo da ammirare sotto tutti gli aspetti. Noi di quella squadra del 1992 abbiamo una chat e gli abbiamo scritto tutti, manifestando la nostra solidarietà, ma è il minimo per Stefano, un ragazzo eccezionale che convive con questa malattia e lo fa in maniera eroica". Come siano possibili certi episodi non se lo spiega troppo neanche Massimo Gadda: "Non c’è nessuna giustificazione a un episodio del genere – conclude –, tantomeno nei confronti di una persona che non si può difendere. Siamo arrivati a livelli assurdi, non parlo solo del calcio, è lo specchio del mondo in cui viviamo. Sono cose che succedono ovunque, abbiamo raggiunto un livello di aggressività incomprensibile, a partire dai più piccoli, dalle baby gang, per arrivare a tutti gli altri. Ma al mondo c’è anche tanta gente per bene che lotta perché questo mondo sia un po’ meglio di così".