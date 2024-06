Capitan Gadda: "L’imperativo: ripartire dalla D"

"L’augurio che si sente di fare una leggenda ai tifosi biancorossi?", chiediamo noi sotto la sede della redazione del Carlino. "Eh – riflette con gli occhi pieni di rammarico, conseguenza delle ultime folli vicende –. L’augurio è quello di non perderla, quest’Ancona. Di fare quanto possibile per ripartire, almeno, dalla serie D. Vista una situazione così disastrosa, io credo che sarebbe un grande traguardo. Andrebbe accettato, non dico con entusiasmo. Ma andrebbe accettato", rimarca Massimo Gadda, eterno e venerato capitano dell’Ancona in serie A. Altri tempi. Quelli odierni, invece, restituiscono l’immagine di una società in affanno, di una squadra che si era salvata con merito sul campo, per poi essere esclusa ufficialmente dalla serie C per il mancato pagamento degli stipendi da parte del club, ma il cui futuro resta tutto da scrivere perché, al momento, anche la partecipazione alla quarta serie non è affatto scontata.

Un incontro decisamente casuale, il nostro con Gadda, bandiera di un calcio che non c’è più. Ad Ancona sarebbe stato di passaggio, ieri, accompagnato da un amico e, forse, per incontrarne altri. Ne ha tanti, d’altronde, all’ombra del Guasco. Ma è stato pressoché impossibile non domandargli come stesse vivendo la situazione della Dorica. "Provo un dispiacere immenso. Ma non essendo ancora noto cosa accaduto, è difficile giudicare. Per certo, lo ribadisco, anche ripartire dalla D sarebbe una gran cosa, in un ipotetico e affascinante girone con Sambenedettese, Fano e Fermana. Se non si riuscisse a far questo, sarebbe veramente dura".

Giacomo Giampieri