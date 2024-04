Capitan Gatto: "Siamo squadra, l’ultimo sforzo"

Il capolavoro dell’Ancona a Pescara porta anche la firma del capitano, Emanuele Gatto, protagonista di un’ottima prova, sempre pronto a guidare la squadra dal campo, a recuperare palloni davanti alla difesa, a fermare avversari. Un giocatore imprescindibile per le sue caratteristiche. "Abbiamo preparato bene la partita e abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister – esordisce così Gatto nel post partita all’Adriatico –, anche se si può sempre migliorare. Alla fine del primo tempo e anche nel secondo ci siamo abbassati un po’ troppo e a tratti abbiamo smesso di fare quello che abbiamo fatto nel primo, e questa sicuramente è una cosa che si può migliorare. Però era fondamentale la vittoria e penso che la squadra si sia sentita sicura nel difendere il risultato, lo abbiamo fatto molto bene. Ma dobbiamo stare più alti, non abbassarci troppo, perché contro una squadra forte, se la lasci giocare, puoi andare in difficoltà". Gatto prosegue facendo il confronto da quando è arrivato Boscaglia. "È cambiato l’atteggiamento, forse ora abbiamo tutti lo stesso pensiero. La chiacchierata che c’è stata tra di noi, il patto, penso che siano serviti, ho detto più volte che la salvezza è troppo importante, perché l’Ancona deve mantenere questa categoria, se non ambire a categorie più importanti. Ora ci manca un piccolo passo, dobbiamo raggiungere l’obiettivo. Che è più importante di qualsiasi altra cosa". Un’Ancona più squadra rispetto agli ultimi tempi. "In campo ci aiutiamo di più, siamo più compatti, anche nella fase difensiva, siamo tutti più applicati nel non volere prendere gol. Anche stavolta ci siamo riusciti ed è un dato importante. Festeggeremo, ma poi cominceremo subito a preparare l’ultima partita per raggiungere l’obiettivo". Compatta in difesa, di nuovo capace di fare male in avanti, grazie ai gol di Spagnoli, ma anche grazie al modulo utilizzato da Boscaglia. "Abbiamo fatto ottime trame, soprattutto nel primo tempo, ma anche all’inizio del secondo – conclude Gatto –. E un’ottima fase difensiva, anche se non è esattamente quello che vogliamo fare, perché vogliamo tenere la squadra più alta, perché pensiamo che da ciò possiamo trarre dei benefici". gi. po.