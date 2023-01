Capitani: "Sarà l’anno delle scuole medie"

È terminato tra grandi difficoltà il 2022 ma i piccoli comuni come Offagna non si arrendono. E’ proprio il sindaco Ezio Capitani oggi a fare il punto di un anno che, tra tutti, ha dato il via a un importante progetto. "Con l’acquisto dell’ex supermercato concluso pochi giorni fa e l’approvazione del progetto per i lavori di adeguamento, necessari per lo spostamento delle scuole medie e consentire cosi l’esecuzione dei lavori di miglioramento sismico nel vecchio plesso scolastico già finanziati dal Ministero dell’interno con oltre un milione di euro, si può finalmente partire con la fase operativa – dice il primo cittadino -. L’acquisto ed i lavori all’ex supermercato sono stati finanziati con una parte consistente dell’avanzo di amministrazione del 2022 perché, come è noto, il Comune non può più accendere mutui e le opere possono essere finanziate soltanto con fondi propri o partecipando a bandi nazionali o regionali. Proprio per questo stiamo dotando il comune di un "cassetto" di progetti da utilizzare al momento giusto, incarichi in parte finanziati con un altro fondo per le progettazioni ottenuto dalla Finanziaria 2022". È intenzione della giunta acquistare un nuovo scuolabus. Fierezza sul piano turistico e culturale: "Abbiamo ottenuto quest’anno un flusso turistico significativo, con 14mila visitatori dei nostri musei".