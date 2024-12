Capodanno al palas sulle note di Morgan

Il Palabaldinelli di Osimo torna a farsi "cattedrale" di grandi eventi in musica e stavolta sarà davvero in grande. L’ultimo dell’anno grande festa organizzata da Zio Pecos e dal Chioschetto di Numana con big della musica e dello spettacolo. In primis Morgan, grande artista che festeggerà il 31 al palas partecipando allo spettacolo durante la cena e al live dopo la mezzanotte.

In tantissimi plaudono alla presenza del cantautore e musicista, oltre che personaggio televisivo controverso, figura acclamata da anni, quando fondò i Bluvertigo.

E poi Dario Cassini, tra i comici più famosi della trasmissione televisiva Zelig e affezionatissimo alla vicina Numana dove ha già portato in scena spettacoli, che arriva al Palabaldinelli con un’amichevole e divertente partecipazione durante la cena. I marchigiani Zio Pecos, live show band in stile indie rock electronic che scalda le piazze di tutta Italia ormai, parteciperanno allo show dinner e riprenderà il live dopo il conto alla rovescia per il 2025.

L’intrattenimento comincerà tra le 20 e le 21. La cena sarà a buffet, di qualità e abbondante. Tutti i piatti saranno a cura del ristorante Ada di Osimo. Ogni gruppo avrà il proprio tavolo riservato e a mezzanotte ci sarà uno spettacolo di luci d’artificio, un drink di auguri tutti insieme e poi si continuerà fino a fine evento, ormai a 2025 inoltrato.

Esattamente l’anno scorso il Comune era tornato in possesso della gestione del Palabaldinelli e aveva pubblicato una manifestazione di interesse aperta a chiunque lo voglia utilizzare, com’era prima del Covid. Il palas è aperto a tutti per eventi, anzi, è proprio quello che auspica il Comune, anche per ragioni di tipo economico legate ai potenziali canoni incassati. Ci si possono realizzare infatti attività configurabili come servizi di pubblica utilità rivolti a privati cittadini, associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, sociali e del tempo libero, istituzioni scolastiche e soggetti appartenenti a categorie sociali protette.

A fine ottobre la nuova amministrazione comunale ha deliberato la prosecuzione della gestione diretta fino al 30 settembre del prossimo anno.

Silvia Santini