Capodanno, brindisi con la Croce gialla

A San Silvestro non è mancato, come da tradizione, un saluto del sindaco Stefania Signorini alle volontarie e ai volontari della Croce Gialla di Falconara, impegnati senza sosta nel turno notturno di Capodanno per garantire le emergenze.

Poco dopo la mezzanotte del 31 dicembre, il primo cittadino si è recato nei locali di via IV Novembre per rivolgere i migliori auguri di buon anno al personale della storica associazione cittadina. Associazione che, sui social, ha diffuso un messaggio aperto alla comunità: "Tra i vostri buoni propositi avete lasciato un po’ di spazio per noi? Perché non fare un po’ di volontariato in questo nuovo anno? Noi vi aspettiamo – l’auspicio per irrobustire la pattuglia di volontari aderenti alla Cgf –. Auguriamo a tutti voi uno splendido 2025, pieno di progetti e sogni da realizzare", il messaggio della Croce Gialla di Falconara.

E intanto, mentre le feste stanno scivolando via, non sono ancora terminati gli appuntamenti del cartellone del Falconatale 2024. Tanti e diffusi in tutta la città. In particolare ne sono rimasti in programma ancora due ed entrambi nella giornata di lunedì 6 gennaio.

Si partirà alle 15, e si proseguirà fino alle 18, in piazza della Libertà a Castelferretti per la Festa della Befana con laboratori, artisti di strada e animazioni dedicate soprattutto ai più piccoli. La frazione falconarese è stata protagonista di numerosi intrattenimenti, per far vivere alla comunità segnata dall’emergenza di tre mesi fa un periodo natalizio più spensierato.

L’altro evento dell’Epifania in calendario, invece, si terrà alla chiesa di Sant’Antonio da Padova di Falconara. Alle 19.15 spazio al concerto della Corale Pier Battista da Falconara per il tradizionale ‘Epiphany Concert’. Sono previsti canti natalizi per coro, organo ed ottoni con la partecipazione straordinaria dei ‘5 8ni ensemble’. Ingresso libero.