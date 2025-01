Capodanno, grande festa in piazza Garibaldi

La spiaggia di velluto festeggia il 2025 in piazza Garibaldi con musica e spettacoli. La serata è iniziata alle 23, sul palco si sono alternati artisti, ognuno capace di portare energia e magia alla piazza gremita. Pierpaolo Foti ha incantato il pubblico con la sua fusione di sonorità classiche e rock, regalando momenti di pura emozione e poi è stata la voltadel la Jam Session Crew, che ha coinvolto tutti con coreografie e improvvisazioni che hanno saputo conquistare anche i più esigenti ingannando l’attesa del countdown: spettacolo di luci per la mezzanotte in piazza, mentre i fuochi di alcuni privati hanno illuminato il cielo sopra la Rocca Roveresca. Dopo il brindisi la festa è entrata nel vivo con i DJ che hanno infiammato l’atmosfera trasformando la piazza in una discoteca a cielo aperto. DJ Alexander Jr ha fatto ballare la piazza con il suo mix di house ed elettronica, seguito dall’energia esplosiva di Gkey, giovane promessa della scena EDM, e dai ritmi trascinanti di Mad e Gelida, che hanno chiuso la serata con un crescendo di techno e deep house. L’accesso regolamentato a 1.500 persone ha garantito il rispetto delle norme di sicurezza, permettendo a tutti di vivere la serata in serenità. Al mattino il sindaco ha salutato il 2024 con il consueto discorso di fine anno: "Il 2025 sarà l’anno dei ponti: il Garibaldi prima e poi il ponte degli Angeli, ma la prima finalità dell’anno sarà quella di mettere in sicurezza i fossi".