Capodanno, il successo e il rilancio "La prossima festa con vista mare"

"Da piazza di rincalzo a sede ideale per organizzare futuri concertoni di Capodanno. E in futuro un’idea da brivido". Così Ida Simonella, attuale assessore a porto e bilancio, nonché candidata della coalizione di centrosinistra alle amministrative della prossima primavera. All’ultimo momento l’amministrazione comunale ha deciso di fissare la serata-evento di Capodanno in piazza della Repubblica, preferendola ad altri spazi come piazza del Plebiscito, piazza Roma o piazza Cavour. Una scelta che si è rivelata assolutamente vincente: "In effetti il concerto in quella cornice è stato fantastico _ aggiunge la Simonella _. Una piazza piena e festante, location straordinaria con vista mare. E proprio al mare guardo con interesse per l’organizzazione di futuri eventi, qualora dovessi essere scelta dalla maggioranza degli anconetani alle prossime elezioni (al momento la Simonella è l’unica candidata certa di partecipare al voto, gli altri schieramenti a destra e sinistra della coalizione sorta attorno al Pd, si devono ancora esprimere, ndr.). L’idea sarebbe quella di legare piazza della Repubblica e il porto, in particolare lo specchio di mare antistante il varco Vittorio Emanuele con un grande spettacolo pirotecnico. Come? Magari piazzando una piattaforma o qualcosa di simile proprio in quel tratto di mare che guarda la piazza del teatro da dove tutti potranno godere dei fuochi d’artificio. Per ora resta un’idea, eventualmente sarà necessario organizzare nel dettaglio la cosa, ma credo possa essere qualcosa di molto bello. Chissà, se non fosse possibile per motivi di sicurezza potremmo comunque tenere lo show pirotecnico come accade la sera della Festa del Mare a settembre". La storia recente di Ancona ha sempre vissuto sulla dicotomia porto-città, vista sempre in maniera negativa senza che le due anime cercassero di legarsi. L’apertura dello scalo alle passeggiate, con l’abbattimento di parte delle reti di sicurezza, avvenuto nel 2016, sembrava aver definitivamente rotto questo incantesimo. Le distanze, al contrario, sembrano ancora resistere: "Il legame tra porto e città deve essere rafforzato e noi faremo di tutto per portarlo definitivamente a compimento, senza dimenticare le prerogative di ciascuna parte e mettendo sempre al centro il lavoro. Allargare la festa di Capodanno dalla città – piazza della Repubblica – e il porto – il tratto di mare interno – rappresenterebbe un ulteriore legame tra le due anime, una cerniera perfetta. Credo potrebbe essere uno spettacolo molto bello". Infine l’assessore comunale torna sulla festa del 31 dicembre: "Ci tengo a ringraziare tutti i commercianti che hanno creduto in quell’evento tenendo aperto, penso al Giuliani che era proprio in zona, come quelli dentro il porto. Una festa di cui hanno potuto beneficiare anche i colleghi di piazza del Plebiscito e del resto del centro cittadino. L’altra sera ho visto tantissima gente sia in piazza del Papa che in piazza Cavour, la ruota panoramica operativa così come la pista di pattinaggio".