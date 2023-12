Capodanno in città, confermati i divieti per petardi e vetro

Sono iniziati ieri sera in piazza Garibaldi i festeggiamenti per accogliere il nuovo anno: musica dance anni ’90 in piazza in attesa di questa sera, quando alle 23.30 Demo Moreselli e Marcello Cirillo Big Band saranno pronti al countdown di ‘Buon Anno’. Confermato il divieto di accendere polveri, fuochi artificiali e fare spari in qualsiasi modo su tutto il territorio comunale. Per i trasgressori è prevista una multa fino a 200 euro nel centro abitato e 50 euro nelle zone più isolate. Riflettori accesi anche sul lungomare dove in molti si recano a mezzanotte per dare sfogo agli spari. A garantire la sicurezza per entrambe le serate danzanti organizzate in piazza Garibaldi: brindisi con i bicchieri di carta per un Capodanno all’insegna della sostenibilità. "Somministrare, vendere per asporto o cedere da parte dei pubblici esercizi, bevande in contenitori di vetro o in lattine". Vietato anche il consumo e l’introduzione o anche la semplice detenzione nell’area della festa di bevande in contenitori di vetro o in lattine. Molti i senigalliesi che hanno deciso di brindare in piazza, complici anche i numerosi cenoni organizzati nei locali del centro storico, dove si parte da un minimo di 60 euro, e le temperature più primaverili che invernali. Tante anche le opzioni per l’asporto, dove il prezzo per una cena si aggira intorno ai 30 euro, brindisi escluso.