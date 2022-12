Capodanno in piazza: musica, brindisi e controlli "Ancona, con noi è impossibile stare fermi"

di Raimondo Montesi

Se i Rumba de Bodas avessero un motto, questo potrebbe essere: "Ogni concerto una festa". La band con cui Ancona saluterà l’arrivo del nuovo anno è quello che si suol definire un animale da palcoscenico, però a sei teste: Rachel Doe (voce), Kim Gianesini (sax), Mattia Franceschini (tastiere e synth), Pietro Posani (chitarre), Alessandro Orefice (batteria) e Giacomo Vianello Vos (basso). Alle loro esibizioni è proibito stare fermi. O meglio, è impossibile. Impossibile non farsi trascinare in un vortice sonoro che mescola i generi più diversi, a partire da ska e funk. Musica da ballare, ma di ottima qualità, come dimostra la partecipazione a prestigiose rassegne internazionali (addirittura il Montreux Jazz Festival).

Alessandro Orefice, suonare per appassionati e intenditori o davanti a un pubblico ‘generalista’ che vuol solo divertirsi cambia qualcosa per voi?

"No, fin dall’inizio ci siamo prestati a qualsiasi tipo di situazione, dalle feste di piazza ai club, dai festival in giro per il mondo ai matrimoni. In realtà siamo abituati a non sapere chi abbiamo davanti. L’unico obiettivo è coinvolgere il pubblico. La cosa funziona, perché facciamo una musica energica e orecchiabile, ma non banale".

Per chi non vi conosce: come definirebbe il vostro stile? Crossover, così ci sta dentro tutto?

"Sicuramente ci piace ‘mischiare’. Ma direi world music, perché siamo influenzati dai ritmi di molte parti del mondo, come Sudamerica e Cuba. In realtà non abbiamo mai seguito un genere ben definito. All’inizio eravamo più ska, funk e swing. Poi il sound si evolve. Ora parlerei di fase afro con una spruzzata di elettronica".

E il mondo rap?

"Sta per arrivare. Abbiamo appena registrato un brano con Devon Miles, che fa una parte rappata. Come ispiratrice abbiamo anche la nostra cantante Rachel Doe, che è più giovane di noi di circa sette anni. Lei ci porta un sound più fresco".

Amate improvvisare?

"Sì, anche perché nei concerti ci sono sempre parti dedicate agli assoli: sax, chitarre, tastiere. E batteria, naturalmente". C’è anche il jazz nel vostro Dna?

"Sì, ma non siamo jazzofili. E’ questione di sfumature. Ognuno di noi ha una sua anima musicale. Io amo il funk, al bassista piace Cuba, al tastierista il pop e l’elettronica...".

Cover?

"Per qualche anno abbiamo fatto ‘Ciao mare’ di Mirko Casadei".

Pronti a far festa con gli anconetani?

"Sì, invitiamo tutti a venire. In città ci conoscono, perché ad agosto abbiamo suonato proprio in piazza della Repubblica per ‘Ancona by Wine’. Credo che lì sia scattato tutto, perché l’assessore alla cultura era tra il pubblico".

Nessun timore del Covid? Per voi deve essere stata dura, lontano dai palchi.

"Il 2020 sarebbe stato un anno formidabile. A gennaio avevamo fatto un tour in Germania. A febbraio in India. Invece al ritorno, all’aeroporto di Bologna, abbiamo trovato la Croce Rossa che ci misurava la temperatura. Però durante il lockdown abbiamo scritto molte canzoni. Alcune sono finite nel nostro nuovo album, che uscirà il 3 marzo".