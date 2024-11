"Capodanno, occhi puntati su piazza Pertini"

"Partecipato, vitale, riflessivo: ecco come vorrei il prossimo Natale". Parola di Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, alla vigilia, ormai mancano meno di due settimane, dell’inaugurazione di "Ancona che brilla", il brand scelto dall’amministrazione comunale per le festività più amate. Al suo fianco l’altro tratto tipico, ossia "Ancona che brinda", legato allo spettacolo di san Silvestro in piazza. Ecco appunto, la piazza. Quella scelta dall’amministrazione comunale per il Natale 2024-25 non è piazza Cavour: "Ne abbiamo discusso dopo quanto accaduto lo scorso anno – spiega al Carlino il primo cittadino di Ancona – Ricorderete che per montare il palco del concerto di capodanno fu necessario chiudere anticipatamente il mercatino con le casette di legno. C’erano state delle polemiche e delle discussioni, poi ripianate, e così quest’anno per rimediare il mercatino sarà allestito regolarmente all’ombra di Cavour dal primo all’ultimo giorno della manifestazione, cioè fino all’Epifania".

Una notizia importante visto che la chiusura molto anticipata del mercatino l’anno scorso, addirittura subito dopo Santo Stefano, aveva lasciato interdetti anconetani e visitatori. Quindi lo spettacolo di Capodanno passa a piazza Pertini: "Si tratta di un contenitore difficile da interpretare che potrebbe avere delle forti potenzialità. Portando lì la notte di Capodanno diamo un segnale di ripresa di quello spazio urbano che però sta sempre di più acquisendo una natura commerciale di qualità. Tanti i negozi aperti, senza dimenticare il cinema Goldoni, le palestre attigue e così via".

Al netto degli eventi che il Carlino ha già annunciato, tra novità e riedizioni degli anni scorsi (albero di Natale in piazza Roma, pista di pattinaggio in piazza Pertini, ruota panoramica, bosco degli elfi, luminarie non più Tricolori e così via) ci sono un paio di discorsi ancora aperti: "Dobbiamo trovare la soluzione ideale per l’allestimento del Presepe in piazza della Repubblica, tenendo conto che quello spazio è in una fase di passaggio tra il passato e il futuro. Nel 2025 faremo i lavori definitivi e confermo l’idea di voler posizionare lì il grande Alberto di Natale dal prossimo anno. C’è infine il discorso sul presepe vivente al porto, organizzato magnificamente dal gruppo di Pietralacroce che vorrebbe metterlo in scena a Forte Altavilla. L’anno scorso al porto è stato un vero e proprio boom, speriamo di poterlo ripetere anche quest’anno, poi magari dal 2025 sistemiamo il forte e lì si tornerà" conclude Silvetti.

Pierfrancesco Curzi