Capodanno, uova contro le finestre. Due ragazzi si pentono e si scusano

Atti vandalici hanno preso il sopravvento sui festeggiamenti post Capodanno l’altra sera a Osimo. "Io, mio marito e mia madre abbiamo trascorso l’inizio anno pulendo tutte le imbrattature dalle finestre della mia abitazione a Passatempo. Alcuni ragazzini, per festeggiare, hanno ben pensato di lanciare le uova nelle finestre e nel portone della mia casa. Due di questi si sono presi parte della colpa venendo a chiedere scusa ma a detta loro non sarebbero stati gli unici", racconta una delle osimane danneggiate. Non si tratta infatti dell’unica persona coinvolta nella bravata. In zona il risveglio è stato amaro anche per diversi altri osimani che si sono trovati l’auto rigata probabilmente con un punteruolo.

Assidui i controlli delle forze dell’ordine in centro storico e non solo dove non si sarebbero verificate gravi criticità, così come nei presi del Palabaldinelli dove era in corso il cenone con concerto fino a tarda notte. Polemico anche il consiglio di quartiere di San Biagio: "Ci sono pervenute altre segnalazioni di abbandono di rifiuti (o littering), bottiglie di alcolici e altro, ancora una volta nel parco pubblico adiacente la chiesa di San Biagio.

Le famiglie, le scuole e le parrocchie giocano un ruolo importante per la prevenzione di questi comportamenti, soprattutto nei giovani. Invitiamo tutti i cittadini ad una maggior senso civico e ad una maggiore cura del proprio territorio".