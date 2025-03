Capodimonte alza la voce: "Parcheggi e degrado, quartiere abbandonato". Zinni: "Pensiamo a una Ztl"

Sicurezza stradale, decoro, ma soprattutto il nodo drammatico della sosta. Sono questi i temi centrali emersi durante l’assemblea pubblica che si è svolta ieri per discutere i problemi annosi di Capodimonte. Un incontro molto partecipato, quasi un centinaio di residenti, molti dei quali col dente avvelenato per la situazione in cui versa lo storico quartiere. A tratti si è sfiorata la rissa verbale, soprattutto con il vicesindaco e assessore a mobilità, sicurezza, bilancio e polizia locale, Giovanni Zinni, l’unico, assieme al collega delle manutenzioni e dei lavori pubblici, Stefano Tombolini (c’era anche Antonella Andreoli, scuola e informatica, che però non ha competenze specifiche con i problemi del quartiere) a metterci la faccia ieri sera.

Gli abitanti di Capodimonte avrebbero voluto chiedere conto al sindaco Daniele Silvetti, annunciato in scaletta, e fare domande all’assessore a verde, decoro e partecipazione democratica, Daniele Berardinelli che però non si è presentato. Su sosta e parcheggi i toni si sono sollevati parecchio. I residenti hanno lamentato una situazione in continuo peggioramento, chiedendo più tutele all’amministrazione e soprattutto spazi riservati per la sosta e non più zone blu che attirano altre auto: "Questa giunta non farà mai figli e figliastri – ha reagito l’assessore Zinni nei confronti di alcuni cittadini – creando più sosta riservata per i residenti rispetto ad altri quartieri. Non siamo in grado di darvi privilegi. Non abbiamo le risorse a bilancio per rispondere ai punti del vostro ordine del giorno e fare di Capodimonte un quartiere modello. Abbiamo raccolto un’eredità brutta e drammatica". Quando Zinni ha divagato parlando di temi generali subito una reazione: "Noi siamo qui per ascoltare le soluzioni ai problemi di Capodimonte, resti nel tema assessore" a cui Zinni ha risposto "Se vi dà fastidio ciò che sto dicendo posso andarmene".

C’è stato spazio anche per alcune informazioni per fortuna da parte del vicesindaco: "Stiamo pensando a una Ztl al Guasco e siamo possibilisti anche per una Ztl qui a Capodimonte ed entro l’anno partiranno i lavori del parcheggio san Martino. Segnalateci altre zone dove potremmo realizzare altre aree di sosta". La vera notizia che i residenti volevano sentire l’ha data l’assessore Tombolini: "Abbiamo messo 400mila euro nel 2025 (e altrettanti nel 2026, ndr.) per le strade del centro storico e in cima alle priorità c’è via Astagno su cui abbiamo messo 122mila euro. Sempre quest’anno faremo lavori su via Torrioni e alla rotonda di piazza Sangallo. Sistemeremo anche via Podesti". Sulla giunta sono piovute decine di richieste, a partire dai controlli della polizia locale sulla sosta: "I vigili vengono solo a chiamata e la sosta selvaggia è una piaga, soprattutto di sera" hanno detto in tanti. Tante le lamentele sul decoro, domande senza risposte a causa dell’assenza dell’assessore competente, così come sul problema del patrimonio del comune in abbandono, senza spazi di ritrovo e case vuote: "L’assessore Eliantonio sa di avere anche la delega del patrimonio o si occupa solo delle feste? Non ci sono risorse, le trovi" ha detto una residente.

Pierfrancesco Curzi