Capodimonte, ecco un nuovo orto urbano

Un orto urbano a Capodimonte grazie a Punto Luce, ma anche a Polo 9 e Save the children. "Siamo entusiasti di condividere una meravigliosa iniziativa nata da un’idea in collaborazione con Il Lago nella Valle, di Paolo Guglielmi. Col supporto di volontari, educatori, ragazzi e famiglie, abbiamo creato un piccolo orto urbano nel cuore del nostro quartiere, Capodimonte. Un progetto speciale, pensato per offrire ai bambini e ragazzi del Punto Luce, una preziosa opportunità di apprendimento e connessione con la natura. I nostri giovani orticoltori hanno imparato come rendere fertile uno spazio inizialmente ostile".