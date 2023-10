Capodimonte, in duecento nel nome del Podesti

Oltre 200 anni indietro: grande successo di pubblico "oltre le più rosee aspettative". Lo spettacolo di teatro itinerante "Per le antiche strade", andato in scena domenica, in due repliche, per le vie di Capodimonte e tra i vicoli storici di Ancona (via Pizzecolli, piazza della Repubblica), è stato super partecipato. Più di 120 le persone fra il pubblico, per riscoprire i luoghi del cuore di uno dei più grandi pittori italiani della seconda metà dell’Ottocento, Francesco Podesti. I testi di Rita Stecconi, sceneggiatrice e storica residente del quartiere, sono stati riadattati dal regista Victor Carlo Vitale.