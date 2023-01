"Capoluogo proibitivo per i giovani Così abbiamo scelto Vignola"

A Mario Sorvillo, docente napoletano di 26 anni trasferitosi per lavoro nel Modenese, sono bastati pochi mesi in affitto a Modena per capire che avrebbe dovuto trovare casa in periferia. Da poche settimane ha acquistato un appartamento a Vignola dove presto andrà ad abitare con la compagna Irene.

Come mai ha deciso di stabilirsi a Vignola?

"A Modena sarebbe stato impossibile, i prezzi sono inaccessibili. Quando arrivai 5 anni fa pagavo 500 euro al mese per una stanza in un appartamento con altre persone. E ora so che i prezzi sono addirittura aumentati. Se nei primi mesi non mi avesse aiutato la mia famiglia non ce l’avrei fatta con il primo stipendio a mantenermi a Modena tra affitto, bollette e spese quotidiane. Quindi mi sono trasferito a Vignola, sempre in affitto, a 400 euro al mese ma in un bilocale dove ha potuto raggiungermi anche la mia ragazza. Quando è arrivato il momento di acquistare, non abbiamo avuto dubbi sul rimanere a Vignola anche perché, sebbene sia ancora precario, per il momento insegno qui".

Cos’ha Vignola di così bello da convincerla a viverci e ad acquistare casa?

"Abbiamo guardato i prezzi delle case in vari Comuni, qui a Vignola abbiamo trovato il giusto compromesso. La città è molto carina, il centro è raccolto, c’è tutto, anche i servizi base: ospedale, uffici pubblici, stazione dei treni e dei bus, i collegamenti sono ottimi sia per Modena sia per Bologna. E’ una città strategica, c’è la ciclabile che porta a Modena. Anche guardando al futuro, in ottica famiglia, per i bambini è ben attrezzata, anche l’aria mi sembra migliore. Ovviamente è meno caotica, si sta bene".

Come sono i prezzi delle case?

"Sul nuovo abbastanza alti, non ci convincevano le piccole metrature delle case nuove. Ci siamo quindi indirizzati verso un usato ’buono’ perché volevamo metrature più ampie, terrazzo e garage. Ci è voluto un po’ ma alla fine, dopo circa un anno di ricerche, abbiamo trovato quello che fa per noi. Abbiamo visto moltissime case ma alla fine ce l’abbiamo fatta e tra poco entreremo nella casa acquistata".

Come è andata con il mutuo, visti i tassi d’interesse alle stelle?

"Diciamo che il bonus under 36 ha dato una grandissima mano sia per la copertura al 100% del mutuo sia per le spese come ad esempio il rogito".

val. b.