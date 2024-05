Caporalato e messaggi criptici sui soldi

Costretti ad accettare buste paga dimezzate per lavorare in cantiere e avere così anche il permesso di soggiorno che gli garantiva la permanenza in Italia. Su stipendi mensili di 1.200 euro avrebbero restituito dai 500 ai 700 euro mensili. Una situazione che avrebbe riguardato operai bengalesi assunti da una ditta di appalti che lavora all’interno di Fincantieri, al porto di Ancona, specializzata nella coibentazione. Una vicenda di presunto caporalato denunciata nel 2019 ma che sarebbe andata avanti almeno dal 2017.

In corso il processo per due bracci destri del datore di lavoro degli operai, bengalesi anche loro, che sarebbero stati mandati a riscuotere i soldi mensilmente dai lavoratori. Nell’udienza di ieri, davanti alla giudice Martina Marinangeli, è stata sentita la guardia di finanza che si è occupata dell’indagine dove tre erano gli accusati ma il datore di lavoro ha chiuso già la partita giudiziaria in primo grado con una assoluzione in abbreviato (ora c’è l’appello). Imputati nel procedimento sono rimasti i suoi due aiutanti. "In una perquisizione fatta in via Flaminia - ha riferito uno dei finanzieri che ha testimoniato - abbiamo trovato una contabilità parallela dove venivano annotate le ore lavorate, le buste paghe effettive e quanto invece veniva dato all’operaio, cifre difformi e minori. Abbiamo sequestrato manoscritti e in un appunto che riguardava solo il mese di settembre 2018 c’era scritto che una decina di operai avevano restituito 1.800 euro dai soldi avuti in paga. In una busta trovata con denaro dentro c’era scritto "per il boss" fuori e poi il nome da parte di chi il denaro arrivava". In udienza è emerso che per non farsi intercettare parlavano solo via whatsapp "con la messaggistica Imo che cripta i messaggi" ha riferito il finanziere. Gli imputati, difesi dall’avvocato Massimo Canonico, verranno sentiti nell’udienza del 22 novembre. ma. ver.