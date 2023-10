Caporalato, la base dello sfruttamento a Cupramontana: tre arresti

Cupramontana (Ancona), 25 ottobre 2023 – Cinque massimo 6 euro l’ora per lavorare anche 12 ore al giorno e costretti a riconsegnare parte della retribuzione e 150 euro per dormire in giacigli di fortuna dentro alloggi fatiscenti: in tre agli arresti domiciliari. A conclusione dell'attività di indagine condotta dai carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Pesaro- Urbino, in collaborazione con i colleghi dei Nil Ancona e Macerata e dei comandi provinciali di Ancona e Macerata, è stata data esecuzione alla misura di custodia cautelare al regime degli arresti domiciliari ed obbligo di dimora nei confronti di 3 pachistani, residenti nei Comuni di Cupramontana e Cingoli dove aveva le basi, secondo quanto emerso dalle indagini l'organizzazione dedita all'intermediazione illecita di manodopera e relativo sfruttamento del lavoro, commesso nei confronti di numerosi cittadini extracomunitari. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Ancona, su richiesta della locale Procura, trae origine da un'attività investigativa avviata e condotta, dal giugno 2021, dai carabinieri attivati da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Mondavio (Pesaro Urbino), che, impegnata in un posto di controllo alla circolazione stradale, segnalava un furgone con a bordo 8 persone che riferivano di essersi recati a lavoro nei campi della zona, per svolgere le mansioni di braccianti agricoli. Le indagini, coordinate dalla Procura di Ancona, hanno consentito di rilevare la presenza di un sodalizio composto da pachistani finalizzato a monopolizzare il mercato del lavoro, nel settore agricolo, nelle province di Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino, mediante lo sfruttamento di manodopera (la maggior parte richiedente asilo) reclutata a basso costo, anche presso i centri di accoglienza, da fornire ad aziende agricole di quei territori. Approfittando dello stato di bisogno di immigrati pachistani e bangladesi, gli indagati reclutavano, allo scopo di destinarle al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, persone in cerca di lavoro ed in condizioni di indigenza, vulnerabilità e di estremo bisogno di lavorare e guadagnare, per la sopravvivenza propria e dei loro famigliari nella nazione di appartenenza, ovvero per avere un contratto di lavoro in grado di garantire loro l'opportunità di tentare il rinnovo del permesso di soggiorno. Dall'attività investigativa emergeva che 40 cittadini extracomunitari, la maggior parte richiedente asilo, erano impiegati in condizioni di sfruttamento lavorativo. L'impiego fornito dall'organizzazione costituiva per le vittime di sfruttamento l'unica occasione di lavoro e pertanto l'unica fonte di sostentamento, tanto da costringere le stesse ad adattarsi persino alle pessime condizioni alloggiative offerte, apparse assolutamente inidonee dal punto di vista igienico-sanitario. L'organizzazione, forniva agli stessi una retribuzione palesemente inferiore a quella contemplata dai contratti collettivi regionali e nazionali, limitandosi ad un compenso orario equivalente a 5 - 6,50 euro l'ora, a fronte di un impiego giornaliero anche di 10-12 ore, in assenza del rispetto delle norme di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le vittime erano alloggiate in strutture fatiscenti costituite da casolari in stato di abbandono, in aperta campagna, e per avere un giaciglio di fortuna erano costrette a corrispondere un canone di locazione pari a 150 euro mensili per lavoratore. E ancora, la busta paga elaborata per i lavoratori dipendenti appariva formalmente corretta ed in linea con i Ccnl applicati, ma tutti i dipendenti, oltre a svolgere un orario di lavoro superiore a quello denunciato e registrato sugli stessi prospetti paga, erano poi costretti a restituire parte della retribuzione corrisposta in base agli accordi presi al momento dell'ingaggio, anche attraverso la minaccia di perdere il lavoro in caso di mancato adempimento alle richieste degli indagati. I carabinieri hanno anche sequestrato degli autoveicoli che l'organizzazione utilizzava per il trasporto dei lavoratori sfruttati dagli alloggi di fortuna ai campi agricoli in cui venivano impiegati in regime di sfruttamento.