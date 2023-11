Capossela tra musica e impegno: "Questa è stata una città aperta. Dispiace vedere tagli alla cultura"

Un Vinicio Capossela sospeso tra ‘impegno’ e immaginazione, capace di citare Benjamin ("Quando la politica diventa spettacolo, spesso incivile, allora lo spettacolo deve diventare politica civile") e affermare che "l’immaginazione è la nostra grande opportunità di trasformare i limiti in possibilità".

Mercoledì (ore 21) il cantautore porta alle Muse di Ancona il tour ‘Con i tasti che ci abbiamo - Tredici canzoni urgenti in teatro’, nell’ambito del festival ‘Spilla’, dove farà ascoltare dal vivo i 13 pezzi dell’ultimo album.

Capossela, possiamo parlare del suo disco più ‘politico’?

"Politico significa pubblico, un discorso pubblico. Quindi se questo viene spettacolarizzato, se diventa sempre più talk-show, apparizione mediatica, semplificazione sempre più spericolata, le istanze della politica non producono quelle vere risposte che invece vengono maggiormente espresse dalla società civile".

Ad esempio?

"Pensiamo ai diritti. Come il fine vita. Uno come Cappato porta avanti un’istanza che dovrebbe riguardare la collettività, perché ognuno di noi potrebbe trovarsi a dover gestire una situazione complicata e sperimentare che bisogna fare le cose in modo illegale perché la legalità non ha trovato modo di esprimere un senso di giustizia. Sì, il disco riguarda temi pubblici, e quindi civili".

Si è parlato di un lavoro dalla genesi ‘sociale’, collettiva.

"La musica è un’esperienza sociale. Si fa con l’apporto di altri. Non siamo isole. Alcuni pezzi non li avrei mai scritti senza l’incontro con certe persone".

Ha parlato anche di ‘capitani impazziti’. Chi sono?

"Basta vedere chi guida le nazioni, senza contare quello che non vediamo. E’ attuale la metafora di Melville. La collettività è su una stessa barca, e un capitano impazzito la porta alla catastrofe. Ciò avviene anche perché i suoi subordinati non si insubordinano".

Come saranno dal vivo le nuove canzoni? E il repertorio?

"Saranno messe in bella copia. L’organico è molto ben assortito e consente di coprire diverse timbriche. Quelle fisse del repertorio sono ‘I Musicanti di Brema’, ‘Marajà’, ‘L’uomo vivo’ e ‘Che cos’è l’amor’, domanda che continua a non trovare risposta".

Alcuni brani cambiano a seconda del luogo. Che farà ad Ancona?

"Di solito queste canzoni sono a sorpresa... No, mi dispiace molto, al di là di tutto, quello che è successo, cioè che il Comune abbia tagliato risorse che hanno comportato una riduzione anche della rassegna di cui facciamo parte, che si è dovuta molto, molto ridimensionare. Anche un evento che era molto bello, quello diretto da Ermanno Giovanardi, cioè il festival ‘La mia generazione’, è un’altra esperienza molto significativa che è stata praticamente chiusa. E’ un po’ un dispiacere vedere una città appunto d’apertura come è sempre stata Ancona... io mi ricordo il Barfly, un posto dove tutta la musica italiana, anche d’impegno, è passata. Senza parlare dei fratelli Severini. C’è tutta una tradizione che a me personalmente è molto cara, e vedere in che modo, anche brutale, si taglino così lo spettacolo e la cultura è un po’ preoccupante".