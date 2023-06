Capotreno aggredito dal branco ad Ancona, calci e pugni perché senza biglietto

Ancona, 15 giugno 2023 – Accerchiato e picchiato perché avrebbe fatto perdere loro la coincidenza che doveva portarli probabilmente al lavoro, diretti in qualche cantiere del nord. Spintoni e calci fino a farlo cadere a terra. A subire l’aggressione, ieri mattina, è stato un capotreno di 60 anni, originario del sud ma residente in provincia, in organico a Trenitalia e con una lunga esperienza alle spalle. Il controllore è stato circondato da almeno quattro nordafricani alla stazione di Falconara.

Non erano nemmeno le 6 e il convoglio, partito da Fabriano, si era fermato come da protocollo. Il gruppetto doveva prendere una coincidenza che però era già passata da pochi minuti. Lì il dipendente è stato malmenato ma i problemi erano iniziati già almeno un’ora prima. A bordo del treno, un regionale, il capotreno aveva trovato due passeggeri senza biglietto. Il controllo era avvenuto all’altezza della stazione di Montecarotto, alle 5.30. Uno dei passeggeri non in regola aveva fornito le sue generalità per procedere con la multa mentre il secondo, che si è poi rivelato un gambiano, non aveva voluto dire chi fosse e non aveva voluto esibire nessun documento. Nemmeno l’invito a scendere dal convoglio era servito. A quel punto il capotreno ha telefonato alla Polfer segnalando il trasgressore. La polizia ferroviaria ha allertato i carabinieri della prossima stazione, quella di Jesi, per farli intervenire ma quando il convoglio è arrivato alla fermata jesina la pattuglia non era ancora arrivata. Il capotreno ha fatto attendere il convoglio sul binario per qualche minuto e lì sono iniziati i primi problemi. Il gruppo dei nordafricani chiedeva di far ripartire il treno perché stavano perdendo la coincidenza. Avrebbero iniziato ad inveire contro il dipendente che per far placare gli animi ha fatto ripartire il treno richiamando la Polfer.

Il treno regionale è arrivato a Falconara e lì si è scatenata l’aggressione. La coincidenza che i nordafricani dovevano prendere era già partita e loro si sono arrabbiati. Scesi dalla carrozza hanno circondato il controllore riempiendolo di insulti. "Hai visto, ci hai fatto perdere il treno – gli avrebbero urlato, intimidendolo – adesso la paghi". Hanno iniziato a spingerlo da una parte all’altra, uno gli ha dato un calcio, un altro lo ha buttato a terra. Gli sarebbe arrivato anche un cazzotto. Con la stazione quasi deserta a quell’ora, non erano nemmeno le 6, il capotreno era da solo. E’ riuscito a chiamare di nuovo la polizia ferroviaria che è subito intervenuta al binario. Il gruppo dei nordafricani nel frattempo si era dileguato. Sul treno era rimasto il gambiano, quello senza biglietto, che è stato denunciato per oltraggio e rifiuto di generalità. Il capotreno ha fatto rientro alla stazione di Ancona. Era ferito per l’aggressione subita così è stato chiamato il 118 che ha mandato sul posto una ambulanza della Croce Rossa. Portato in ospedale a Torrette è stato medicato e gli sono stati dati tre giorni di prognosi. Lasciato il nosocomio è andato dalla polizia ferroviaria a sporgere denuncia contro il gruppetto di stranieri che lo ha aggredito. La polizia sta cercando di identificarli tutti.

A bordo del treno regionale dove viaggiavano ci sono le telecamere di sicurezza che hanno ripreso mentre erano a bordo. Anche in stazione a Falconara c’è un sistema di videosorveglianza già acquisito. Gli aggressori sarebbero persone note alla Polfer, avrebbero quindi le ore contate per essere identificati. Il capotreno dopo l’episodio è tornato a casa, i colleghi lo hanno visto molto provato per l’accaduto soprattutto perché stava facendo solo il suo dovere, quello di far rispettare il pagamento del viaggio a tutti i passeggeri.