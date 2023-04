"Cappanera incapace di gestire l’assise e calendarizzare gli atti"

L’approvazione del bilancio 2022 sbarca domani alle 16.30 in consiglio comunale, nell’ultima seduta di questa legislatura. Ma dall’opposizione insorgono due consiglieri, il capogruppo del Misto Marco Baldassini (candidato sindaco per Ancora Falconara, Vola Falconara e Riformisti) e l’alleato di Italia Viva Franco Federici: "Dal 31 marzo scorso l’attività istituzionale, per legge, è terminata; decadono così mozioni e interrogazioni non discusse entro i termini stabiliti dal regolamento comunale – dicono –. È veramente una pagina triste quella che si va a concludere per l’attuale amministrazione capitanata dal suo sindaco, dalla sua Giunta con la complicità del ’loro’ presidente del Consiglio comunale, Luca Cappanera". È proprio Cappanera nel mirino: "Ha dimostrato incapacità sin dal primo giorno del suo insediamento nel gestire l’assise e nel calendarizzare gli atti, a seconda delle scadenze, da discutere". Secondo i due ci sono due mozioni e quattro interrogazioni che cadranno nel vuoto e non saranno mai discusse ("per inadeguatezza o per "volontà politica" di questa amministrazione", aggiungono), alcune delle quali risalenti a fine dicembre 2021. Le interrogazioni di Baldassini riguardano il Piano di emergenza esterna (Pee) della raffineria in materia di vento predominante, la chiusura del distretto sanitario di Castelferretti, la gestione dei servizi cimiteriali, nonché due mozioni distinte per la realizzazione della passerella per persone con disabilità in spiaggia a Rocca Mare e la revoca dell’affidamento congiunto per la gestione di videosorveglianza e sosta a pagamento. Decade invece l’interrogazione di Federici sulla richiesta di intervento per sistemare il muro perimetrale del cimitero. "Se per le mozioni non è fissato un tempo per la calendarizzazione, per le interrogazioni il regolamento del Consiglio parla chiaro: va data risposta entro 30 giorni dalla presentazione", evidenziano. "Due interrogazioni inserite nel Consiglio del 24 marzo scorso non sono state discusse per il termine del tempo previsto per rispondere alle stesse ed il presidente non ha neanche messo ai voti durante il Consiglio l’opportunità di dare le risposte nella stessa seduta, facendole slittare dopo l’ultimo punto. Se le risposte erano pronte, perché Cappanera non ha fissato un altro Consiglio entro il 30 marzo per rispettare l’iter e dare risposte agli atti depositati da mesi?", s’interrogano Baldassini e Federici.