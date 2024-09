Capriolo a Portonovo. Scivola dalla scarpata e viene salvato in tempo grazie ad un turista

Ancona, 4 settembre 2024 – Lo hanno trovato a bordo strada, immobile, con la bocca aperta che emetteva dei gemiti di dolore. Un cucciolo di capriolo è stato salvato, ieri mattina, a Portonovo, lungo la strada con i tornanti che porta alla baia. Erano le 13 quando alla centrale dei vigili urbani è arrivata una telefonata. Era un turista che scendendo a Portonovo per trascorrere una giornata al mare ha notato l’animale selvatico in una delle curve.

Il capriolo era disteso su un lato, con le quattro zampe rigide. Il turista si è fermato e si è accorto che era ancora vivo. Inizialmente sembrava che qualcuno lo avesse investito e se ne fosse andato senza chiamare i soccorsi, incurante della bestiola agonizzante. Solo dopo, con l’arrivo di personale esperto del servizio fauna selvatica della Regione, è stato chiarito che il capriolo non era stato urtato da nessun mezzo ma molto probabilmente era caduto dalla scarpata sovrastante.

Uno scivolamento di di diversi metri, forse per sfuggire a qualche animale oppure perché si è impaurito per qualcosa. La polizia locale è arrivata sul posto e ha atteso l’arrivo a Portonovo il servizio della Regione Marche per il recupero della fauna selvatica con personale specializzato. Il capriolo è stato portato in un centro specializzato per farlo visitare e capire che lesioni ha subito e se sarà possibile curarlo e rimetterlo in libertà. Caprioli non sono rari in zona, un’area verde in pieno parco del Conero. Due giorni fa, sempre in area parco, i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare una carpetta allo scoglio della Vela, trovata ferita in spiaggia. L’animale probabilmente era scivolata da un costone.

Nella zona infatti abitano da anni un gruppo di capre che si spostano tra il monte e la spiaggia, in cerca di acqua e ombra. Un posto isolato dove possono muoversi indisturbate. Le scorse settimane a destare preoccupazione era stato un cinghiale che in pieno parco del Conero era sbucato e aveva sbarrato la strada a due persone in scooter. Marito e moglie erano caduti e si erano feriti gravemente. Sono stati entrambe operati a Torrette.

ma.ver.