Capriolo investito: inutili i soccorsi

Capriolo viene investito da un’automobile, scatta immediatamente l’allarme e si allertano i soccorsi ma lo splendido animale muore poco dopo sull’asfalto. E’ accaduto ieri mattina, attorno alle 12, tra la Vecchia Cartiera e La Frasca a Fabriano. Quando alcuni automobilisti si sono fermati l’animale era adagiato sull’asfalto ma ancora vivo e una persona di mestiere veterinario lì presente ha allertato il Cras Marche. Una corsa contro il tempo ma per il capriolo purtroppo non c’è stato nulla da fare: poco dopo è deceduto. "Questo tipo di animali - spiegano dal Cras Marche - hanno una grande sensibilità, sono estremamente delicati e quando sentono rumori e si spaventano possono facilmente finire in mezzo alla strada. Siamo estremamente rammaricati per quanto accaduto e di non aver potuto fare nulla per questo splendido animale piuttosto giovane". La rabbia scatta in rete dove in tanti puntano il dito contro le auto che sfrecciano veloci in questa zona.

sa. fe.