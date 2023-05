Capsula del tempo degli studenti: sarà aperta nel 2033

"La Jesi del 2033 sarà in grado di offrire un lavoro dignitoso a tutti, per consentire l’inclusione di ognuno secondo le sue capacità e caratteristiche". È l’auspicio degli studenti dell’istituto di istruzione Galilei Galilei di Jesi, contenuto nella capsula del tempo donata al cantiere del futuro centro di distribuzione Amazon nella zona dell’interporto. La capsula del tempo che, custodita nello stabilimento Amazon, sarà aperta nel 2033 con i suoi oggetti di vita quotidiana da ritrovare e poi trasferita per altri 90 anni nel plesso jesino. Il dirigente scolastico Luigi Frati l’ha consegnata a Stefano Perego, vicepresidente Amazon North America, Europe & Global Operations. La capsula sarà conservata nell’hub e aperta tra 10 anni. "Dentro ci sono lettere, podcast e videochat in slang adolescenziale dei ragazzi del nostro istituto – ha spiegato Frati – che hanno raccontato il loro presente, tra lockdown e timori per la guerra in Ucraina, e immaginato il loro prossimo futuro, guidati dal desiderio di una città interculturale e attenta all’ecosistema". Nel 2033 ci saranno - questo l’auspicio - più "coesione sociale", spazio ai giovani nella politica locale per "fornire consigli e pareri del loro diverso punto di vista", "abitazioni ecosostenibili e accessibili a tutti".