Cara Elly, ti scriviamo "Area marina protetta, il tuo Pd sta sbagliando"

Cara Elly… La sinistra anconetana prende carta e penna e scrive due lettere accorate alla neosegretaria nazionale del Partito Democratico. Una forma di critica verso la sua coalizione, da una parte, ma anche di speranza, quella di potersi di nuovo riunire in un fronte compatto invece di essere sparpagliati in mille liste come accade proprio ad Ancona. Francesco Rubini, candidato di Altra Idea di Città, e Angelo Bonelli, segretario nazionale di Europa Verde,hanno lanciato altrettanti appelli nel giorno del comizio elettorale di Elly Schlein ad Ancona a sostegno di Ida Simonella: "Benvenuta ad Ancona Elly – scrive Rubini – dove il centrosinistra, in testa il tuo partito, e il centrodestra hanno votato per far arrivare in porto le grandi navi da crociera che nessuno vuole, in una città col porto in pieno centro, con un grave inquinamento asseverato da un serissimo studio epidemiologico; dove centrosinistra e centrodestra non vogliono istituire l’Area marina protetta del Conero. Ti racconteranno delle meraviglie realizzate ma ti nasconderanno che hanno deciso di chiudere una stazione ferroviaria che arriva in centro e che era il terminale naturale della metropolitana di superficie. Un partito, il tuo, e una candidata che perpetuano lo status quo di un ceto sociale agiato e dei soliti noti. Senza le precedenti amministrazioni avremmo forse potuto avere un confronto chiaro e concluso che bisogna voltare pagina. Per tutto questo nessun voto e nessun sostegno a chi da troppo tempo rema contro la salute e la bellezza, Elly". Bonelli aveva annunciato la missiva alla Schlein domenica scorsa durante un’iniziativa alla Mole a sostegno del candidato di Europa Verde Roberto Rubegni. Al centro della lettera un tema centrale nella campagna elettorale anconetana, soprattutto a sinistra: "Ho inviato una lettera alla segretaria del Pd per esprimere il mio disappunto riguardo alla posizione del suo partito cittadino e della candidata sindaca di Ancona sull’istituzione dell’Area marina protetta del Conero. Per la prima volta i Verdi non fanno parte della coalizione di centrosinistra a causa di questa divergenza. Questa decisione è francamente incomprensibile, non solo per noi Verdi ma per tutti coloro che sono preoccupati per la tutela dell’ambiente e la lotta al cambiamento climatico. Invito la Schlein a intervenire presso il Pd locale per favorire un cambio di posizione della Simonella, condizione necessaria per il ripristino delle relazioni tra Europa Verde e il Pd ad Ancona".