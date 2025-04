Carabiniere fuori servizio scopre un furgone rubato e lo insegue

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senigallia hanno denunciato in stato di libertà, per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere, un 55enne originario di Roma ma residente in città. I fatti risalgono a domenica pomeriggio quando un carabiniere del comando Stazione di Marotta, libero dal servizio, mentre da Marotta si dirigeva verso Ancona con la sua autovettura, all’altezza di Marzocca ha notato un furgone Fiat Scudo rubato ad un artigiano edile lo scorso 9 aprile a Marotta. L’uomo, cercando di passare inosservato, si è messo all’inseguimento del furgone mentre nel frattempo ha allertato i colleghi del Radiomobile che hanno intercettato l’uomo a bordo del mezzo all’altezza di Montemarciano.

Da una prima ispezione sulla persona, sono stati rinvenuti tre coltelli a serramanico, il cui porto è proibito. Subito dopo i militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione del fermato, rinvenendo diversi attrezzi da lavoro per l’edilizia, rubati sempre lo scorso 9 aprile nello stesso cantiere di Marotta, dove erano custoditi proprio all’interno del furgone asportato. Il mezzo e la refurtiva recuperata sono stati restituiti al legittimo proprietario. L’uomo è indagato per ricettazione e porto d’armi od oggetti ad offendere.