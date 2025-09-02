Carabiniere si finge corriere per incastrare pusher

Carabiniere si finge un corriere di Amazon per entrare in casa di un presunto spacciatore ma l’uomo fugge dal balcone in slip. La fuga è durata poco per un 33enne, tunisino, arrestato domenica mattina dai carabinieri della Tenenza, a Falconara. Attorno alle 8.30 un militare ha bussato alla porta dell’uomo, che vive con la moglie di origine peruviana. Stando all’arrestato e alla sua consorte il carabiniere avrebbe detto di essere un fattorino e che doveva consegnargli un pacco. La donna non lo ha fatto entrare perché nessuno aveva ordinato niente. Il tunisino si è insospettito e si è affacciato dal balcone per vedere la situazione fuori e ha visto un carabiniere che teneva d’occhio il palazzo.

Con un gesto fulmineo il 33enne si è buttato dal terrazzo, al primo piano, e ha iniziato a correre. I militari lo hanno inseguito e dopo una breve fuga lo hanno bloccato e ammanettato. Tornati nell’abitazione hanno perquisito l’appartamento trovando sul comodino della camera da letto un involucro con dentro 10 grammi di hashish. In casa c’erano anche quasi 800 euro in contanti. Il 33enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. C’è il sospetto che nella fuga il tunisino possa essersi liberato di altra droga.

La notte l’ha passata nella cella di sicurezza della caserma e ieri mattina è stato portato in tribunale dove il giudice Roberto Evangelisti ha convalidato l’arresto rimettendolo libero ma con l’obbligo di firma alla pg. In udienza, difeso dall’avvocato Sonia Pernini, ha detto che era fuggito perché è senza il permesso di soggiorno. In Italia sarebbe arrivato con i barconi dove ha visto morire diversi suoi connazionali. "Temevo mi rispedissero nel mio paese – ha detto al giudice – dopo tutto l’orrore che ho vissuto". La denuncia per la droga seguirà un procedimento a parte. Per la resistenza l’avvocato ha chiesto i termini a difesa e la direttissima continuerà a novembre.

