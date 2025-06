Carabinieri, 211 anni. Una storia di servizio, fedeltà e sacrificio. Gli eventi nelle Marche

Il 5 giugno i Carabinieri celebrano 211 anni dalla loro fondazione. Un lungo percorso di storia, che ha reso indissolubile il legame tra l’Arma e la popolazione. Da 211 anni i Carabinieri esprimono infatti, attraverso il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, la totale dedizione alle istituzioni democratiche del Paese e il convinto spirito di servizio al cittadino. Non a caso il motto dei Carabinieri è "Nei secoli fedele", sinonimo di lealtà, abnegazione, coraggio, fierezza, solidarietà e umanità. Valori che hanno attraversato oltre due secoli per consegnarsi intatti al presente, con lo sguardo rivolto in avanti, verso il futuro.

La ricorrenza, che viene celebrata nei luoghi simbolici dei capoluoghi di provincia di tutt’Italia, anche nelle Marche animerà le piazze di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo e Pesaro Urbino con cerimonie aperte alla partecipazione della cittadinanza che, pur se improntate allo stile e alla forma militari, vogliono rappresentare un ideale abbraccio che l’Arma rivolge, nel giorno per lei più importante, a favore dei suoi componenti e delle sue comunità. In mattinata le note de "La Fedelissima", la marcia d’ordinanza dei Carabinieri, oltre che dell’Inno di Mameli, risuoneranno a Fermo in Piazza del Popolo alle 9, a Pesaro presso l’anfiteatro del Parco del Miralfiore alle ore 9:45, a Macerata in Piazza Vittorio Veneto alle ore 10:30 e infine ad Ascoli Piceno in Piazza del Popolo ore 10:30. Nel pomeriggio le celebrazioni proseguiranno ad Ancona, dove prima della solenne cerimonia aperta alla cittadinanza, il Comandante della Legione Carabinieri Marche, Generale di Brigata Nicola Conforti, deporrà una corona d’alloro dinanzi al Monumento ai Caduti all’interno della Caserma "Burocchi", sede del comando. Subito dopo, con inizio alle ore 18, nella suggestiva cornice del Passetto di Ancona in piazza IV novembre, si svolgerà la cerimonia militare con uno schieramento in armi che renderà gli onori al Generale Conforti e alle numerose autorità civili, militari, politiche e religiose che interverranno. Nel corso della cerimonia verranno premiati alcuni tra i Carabinieri che si sono distinti, anche a rischio della propria vita, per attività di soccorso a persone in pericolo ovvero per operazioni di servizio in ambiti criminali estremamente gravi, come gli abusi ai danni di minori e le truffe agli anziani.

Inoltre quest’anno, nel solco della consolidata sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e il mondo della scuola per la diffusione della cultura della legalità e per il contrasto delle devianze giovanili e del bullismo, durante la celebrazione verranno premiati anche gli studenti di alcun istituti scolastici della regione, vincitori del concorso artistico intitolato "Il Carabiniere: un amico che mi ascolta, un amico che mi aiuta" indetto dall’Ufficio Scolastico Regionale e dal Comando Legione Carabinieri Marche a favore delle scuole primarie e secondarie di I e II grado. Le opere prescelte dalla commissione giudicante tra tutte quelle prodotte dai ragazzi con le diverse modalità rappresentative del disegno, del video, del racconto e della poesia, rappresentano l’espressione plastica della percezione che i giovani, la "Generazione Alpha", hanno rispetto alla figura del carabiniere, al suo ruolo all’interno della società contemporanea e al valore dei principi di legalità, libertà e pace che animano da sempre l’operato della Benemerita.