Carabinieri, al comando il maggiore Mentuccia

Il maggiore Carlo Mentuccia ha assunto il comando della compagnia carabinieri di Fabriano lo scorso 8 settembre, provenendo dalla guida dell’analogo reparto dell’Arma di Volterra. Cinquantenne, originario di Avellino, sposato e con una figlia di cinque anni, l’ufficiale si è da subito dedicato con tutte le proprie energie al territorio della compagnia, che oltre a Fabriano abbraccia un’area molto vasta, comprendente i Comuni di Cerreto d’Esi, Cupramontana, Arcevia, Genga, Serra San Quirico e Sassoferrato. Il maggiore Mentuccia, che il territorio ha imparato a batterlo palmo a palmo sin da giovane, avendo avuto il suo imprinting professionale allo squadrone Cacciatori Calabria, a un mese dal suo insediamento traccia un primo personale bilancio, dichiarandosi "entusiasta" per l’accoglienza ricevuta, sin dai primi giorni, dalla comunità locale "verso la quale – commenta – considero prioritario, in linea con l’apprezzata opera svolta dal mio predecessore (il maggiore Mirco Marcucci, ndr), rivolgere tutte le nostre cure ed attenzioni, affinché possa mantenersi inalterato il senso di fiducia che i cittadini di questo territorio ripongono nei carabinieri, che nelle aree più remote della provincia costituiscono l’unico presidio delle forze dell’ordine a cui affidarsi in caso di necessità".