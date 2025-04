"Carabinieri, ancora chiusa la caserma"

La caserma dei Carabinieri di via Martiri della Libertà, chiusa dal 2016 dopo indagini sulla vulnerabilità sismica, con l’intero organico che era a Camerano trasferito e inquadrato nella Caserma di Numana, non vedrà mai la luce con questo Governo cittadino. Ad affermarlo è il coordinatore di Fratelli d’Italia di Camerano Lorenzo Rabini. Poi ha aggiunto: "Servirebbe autorevolezza politica e istituzionale nella gestione del rapporto tra Demanio e Arma per la ricostruzione. Il fallimento dell’assessore esterno è imbarazzante".