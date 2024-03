Carabinieri, controlli contro i furti in casa

La settimana si chiude senza furti, ma le attività di controllo dei Carabinieri, coordinati dal Capitano Felicia Basilicata, hanno portato alla segnalazione di un giovane di Senigallia per possesso di marijuana. Giornate di attenti controlli in tutto il territorio di Senigallia, dal momento che i furti in abitazione stanno destando non poca preoccupazione tra i cittadini. I militari si sono attivati per contrastare il fenomeno attraverso un capillare controllo del centro storico, delle zone periferiche e delle frazioni della spiaggia di velluto. Non sono stati segnalati furti nelle ultime ore, inoltre le verifiche hanno consentito l’identificazione di circa 70 persone ed accertamenti su 50 veicoli. Ciò ha permesso ai Carabinieri di rintracciare un 30enne senigalliese in possesso di oltre 30 grammi di marijuana. E’ immediatamente scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per la detenzione, oltre la modica quantità, di sostanza stupefacente. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane per garantire la sicurezza dei residenti. I Carabinieri presteranno particolare attenzione ai reati contro il patrimonio in un periodo molto intenso e ricco di iniziative in città, ovvero le imminenti festività pasquali.

Nicolò Scocchera