Carabinieri delle Marche. Ecco il nuovo comandante: arriva dal caso Cecchettin, massacrata dall’ex fidanzato

Arriva da Venezia, dove è stato comandante provinciale e ha seguito da vicino il caso di Giulia Cecchettin, la studentessa di 22 anni uccisa a coltellate l’11 novembre dello scorso anno dall’ex fidanzato Filippo Turetta, il nuovo comandate regionale dei carabinieri. Nicola Conforti, generale di brigata, 53 anni, originario della provincia di Taranto (è di Massafra), si è insediato ieri mattina dopo la cerimonia di avvicendamento con il passaggio di consegne dal generale di brigata Salvatore Cagnazzo che lascia il comando della Legione dopo due anni di permanenza. E’ stato destinato ad assumere l’incarico di direttore di Sanità al comando generale dei carabinieri di Roma. Alla presenza del vice comandate generale dell’Arma e comandante interregionale Salvatore Lungo, la cerimonia in alta uniforme si è tenuta alla caserma Burocchi dove il comandante in entrata ha sottolineato come l’unico modo di fare i carabinieri oggi è quello "della massima prossimità" intesa come prossimità ai militari che operano anche nei posti più sperduti del territorio "per cogliere da subito in maniera diretta quelle che possono essere le necessità, le esigenze ma soprattutto la vicinanza ai cittadini, parlare con le persone anche per la strada per cogliere le esigenze".

Nel coordinamento operativo dei cinque comandi provinciali delle Marche, il generale Conforti cercherà di "essere al fianco dei comandanti provinciali – ha osservato – senza sostituirmi perché non è corretto né è il mio compito ma fornirò consigli dovuti all’esperienza maturata nei pregressi comandi". Prima di Venezia il generale ha avuto incarico anche a Brindisi. "Le Marche? Le conosco di passaggio – ha ammesso – e dai racconti che mi sono stati fatti. Non ho sentito una persona che abbia mosso un commento sfavorevole. Parto con il piede giusto e con una forte volontà di conoscere presto il territorio perché un comandante che non conosce il territorio non è pienamente un comandante".

Del nuovo comandate dei carabinieri delle Marche, il generale Lungo ha sottolineato le caratteristiche di sensibilità, competenza, intraprendenza e intelligenza ribadendo l’approccio dei carabinieri "che non si piegano nella tempesta e mantengono purezza d’intenti". Il comandante uscente Cagnazzo ha salutato apprezzando la propria permanenza nelle Marche, "sono arrivato il 30 settembre del 2022" ha ricordato, "una regione che porterò nel cuore". Poi ha ricordato l’attività svolta nei due anni nell’Arma: importanti operazioni antidroga come quella che ha portato all’arresto di Salvatore Perricciolo, boss calabrese latitante con base nel Fermano, gli oltre 90mila servizi di controllo assicurati e le 900mila persone controllate per prevenire i reati e garantire sicurezza ai cittadini. Alla cerimonia in caserma ieri sono stati presenti diverse autorità, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il questore Cesare Capocasa, la procuratrice distrettuale Monica Garulli, la presidente del tribunale di Ancona Edi Ragaglia e la vedova del maresciallo Sergio Piermanni, medaglia d’oro al valore militare.