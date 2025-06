Carabinieri, estate senza pensieri. Sospeso un bar e maxi multa

#Estatesenzapensieri. È il nome della campagna dei carabinieri di Ancona che entra nel vivo con un’operazione che ha coinvolto i comuni di Numana e Sirolo, la campagna di controlli, ispezioni e servizi preventivi dell’Arma dorica, pensati per garantire sicurezza al popolo dei vacanzieri e tranquillità ai residenti dei comuni costieri. Il via nell’ultimo fine settimana da Sirolo e Numana dove, dal mese di maggio scorso, l’organico della Stazione Carabinieri è stato potenziato dal Comando Generale dell’Arma con due militari di rinforzo, per far fronte alle crescenti esigenze di sicurezza legate all’afflusso di turisti nei mesi estivi.

A Marcelli di Numana i carabinieri, supportati da unità cinofile antidroga del Nucleo di Pesaro, hanno eseguito controlli spot nei principali luoghi di aggregazione, sulla spiaggia libera, sugli autobus e in prossimità delle fermate del trasporto pubblico locale, prevalentemente negli orari di maggiore afflusso di giovani e giovanissimi, identificandone decine, in larga parte minori. Due ragazzi sono stati trovati in possesso di dosi di hashish destinate al consumo personale, e segnalati alla Prefettura come assuntori. Altre piccole quantità di fumo scovate dai cani antidroga in alcune fioriere, forse abbandonate nel tentativo di sottrarsi al controllo dei Carabinieri.

Nell’arco serale e notturno, i servizi si sono concentrati prevalentemente sugli avventori dei locali di intrattenimento e parallelamente è stato verificato anche il rispetto degli orari di chiusura degli esercizi pubblici nel centro storico di Sirolo. Sono stati inoltre notificati un foglio di via obbligatorio da Numana a un giovane extracomunitario e un Daspo Urbano a un ragazzo di Loreto. Entrambi i provvedimenti sono stati disposti dal Questore di Ancona, su proposta dei Carabinieri di Numana, dopo interventi dell’Arma per violente liti in strada che nelle scorse settimane avevano visto coinvolti i due ragazzi, nei pressi di un locale di Marcelli.

Ieri mattina sono stati ispezionati due stabilimenti balneari sul lungomare con l’intervento anche di personale del Nas, del Nil e del Gruppo Carabinieri Forestale di Ancona. In uno stabilimento e nel bar annesso sono state riscontrate gravi irregolarità per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro nonché carenze igienico sanitarie e inadeguatezze strutturali nell’esercizio di somministrazione di bevande e alimenti. È stata quindi disposta l’immediata sospensione dell’attività del bar e sono state elevate sanzioni per 18mila euro.